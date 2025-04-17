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"Руспродсоюз" посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году
"Руспродсоюз" посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году - РИА Новости, 17.04.2025
"Руспродсоюз" посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году
Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в среднем примерно в 820 рублей, подорожание за год составило 10,5%, подсчитали для РИА Новости в ассоциации... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:42:00+03:00
2025-04-17T06:42:00+03:00
2025-04-17T06:42:00+03:00
руспродсоюз
общество
пасха
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в среднем примерно в 820 рублей, подорожание за год составило 10,5%, подсчитали для РИА Новости в ассоциации "Руспродсоюз". "Стоимость пасхального стола за год в среднем выросла с 742,9 до 820,8 рубля", - сообщили в ассоциации, уточнив, что в расчеты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи. Отмечается, что стоимость десятка яиц после прошлогоднего роста снизилась до 108,7 рубля с 125,2 рубля. "Стоимость приготовления кулича за год выросла с 211,4 до 234,3 рубля; творожной пасхи - с 406,3 до 477,8 рубля. Основной вклад в удорожание главных пасхальных блюд внесло сливочное масло", - подчеркнули в "Руспродсоюзе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руспродсоюз, общество, пасха
Руспродсоюз, Общество, Пасха
"Руспродсоюз" посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году
"Руспродсоюз": пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в 820 рублей