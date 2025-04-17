https://ria.ru/20250417/paskha-2011725863.html

"Руспродсоюз" посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году

"Руспродсоюз" посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году - РИА Новости, 17.04.2025

"Руспродсоюз" посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году

Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в среднем примерно в 820 рублей, подорожание за год составило 10,5%, подсчитали для РИА Новости в ассоциации... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:42:00+03:00

2025-04-17T06:42:00+03:00

2025-04-17T06:42:00+03:00

руспродсоюз

общество

пасха

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в среднем примерно в 820 рублей, подорожание за год составило 10,5%, подсчитали для РИА Новости в ассоциации "Руспродсоюз". "Стоимость пасхального стола за год в среднем выросла с 742,9 до 820,8 рубля", - сообщили в ассоциации, уточнив, что в расчеты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи. Отмечается, что стоимость десятка яиц после прошлогоднего роста снизилась до 108,7 рубля с 125,2 рубля. "Стоимость приготовления кулича за год выросла с 211,4 до 234,3 рубля; творожной пасхи - с 406,3 до 477,8 рубля. Основной вклад в удорожание главных пасхальных блюд внесло сливочное масло", - подчеркнули в "Руспродсоюзе".

https://ria.ru/20250417/paskha-1858675417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

руспродсоюз, общество, пасха