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В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе - РИА Новости, 17.04.2025
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03:42 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/paskha-2011717737.html
В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе
В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе - РИА Новости, 17.04.2025
В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе
Употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными способами, например, с помощью обычных фломастеров, может быть опасно для здоровья, рассказал РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:42:00+03:00
2025-04-17T03:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными способами, например, с помощью обычных фломастеров, может быть опасно для здоровья, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "В сети гуляют публикации с рецептами покраски пасхальных яиц весьма нестандартными способами. Например, один из них подразумевает покраску яиц с помощью обычных фломастеров, другие – советуют использовать различные непищевые красители. К таким советам нужно относиться предельно аккуратно. Стоит понимать, что употребление в пищу таких яиц может быть опасно для здоровья, так как те же фломастеры содержат химические компоненты, такие как спирты, растворители и синтетические красители. Эти вещества могут проникнуть сквозь скорлупу яйца и попасть внутрь продукта, особенно если яйцо повреждается или подвергается термической обработке, например варке", - сказал Леонов. Парламентарий добавил, что для безопасного и качественного окрашивания пасхальных яиц следует использовать натуральные красители, например, свеклу, куркуму, луковую шелуху, зеленый чай или шпинат. "Важно помнить, что любые ненатуральные и непищевые красители могут содержать вредные химические соединения, способные негативно повлиять на здоровье. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего отдавать предпочтение проверенным безопасным методам окрашивания", – заключил он.
https://ria.ru/20250416/krashenki-1865349610.html
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общество, сергей леонов, госдума рф, пасха, пасха. светлое христово воскресение
Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ, Пасха, Пасха. Светлое Христово Воскресение
В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе

Депутат Леонов: окрашенные фломастером пасхальные яйца опасны для здоровья

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Пасхальные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными способами, например, с помощью обычных фломастеров, может быть опасно для здоровья, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"В сети гуляют публикации с рецептами покраски пасхальных яиц весьма нестандартными способами. Например, один из них подразумевает покраску яиц с помощью обычных фломастеров, другие – советуют использовать различные непищевые красители. К таким советам нужно относиться предельно аккуратно. Стоит понимать, что употребление в пищу таких яиц может быть опасно для здоровья, так как те же фломастеры содержат химические компоненты, такие как спирты, растворители и синтетические красители. Эти вещества могут проникнуть сквозь скорлупу яйца и попасть внутрь продукта, особенно если яйцо повреждается или подвергается термической обработке, например варке", - сказал Леонов.
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Парламентарий добавил, что для безопасного и качественного окрашивания пасхальных яиц следует использовать натуральные красители, например, свеклу, куркуму, луковую шелуху, зеленый чай или шпинат.
"Важно помнить, что любые ненатуральные и непищевые красители могут содержать вредные химические соединения, способные негативно повлиять на здоровье. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего отдавать предпочтение проверенным безопасным методам окрашивания", – заключил он.
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