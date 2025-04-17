https://ria.ru/20250417/paskha-2011717737.html

В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе

В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе - РИА Новости, 17.04.2025

В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе

Употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными способами, например, с помощью обычных фломастеров, может быть опасно для здоровья, рассказал РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:42:00+03:00

2025-04-17T03:42:00+03:00

2025-04-17T03:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными способами, например, с помощью обычных фломастеров, может быть опасно для здоровья, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "В сети гуляют публикации с рецептами покраски пасхальных яиц весьма нестандартными способами. Например, один из них подразумевает покраску яиц с помощью обычных фломастеров, другие – советуют использовать различные непищевые красители. К таким советам нужно относиться предельно аккуратно. Стоит понимать, что употребление в пищу таких яиц может быть опасно для здоровья, так как те же фломастеры содержат химические компоненты, такие как спирты, растворители и синтетические красители. Эти вещества могут проникнуть сквозь скорлупу яйца и попасть внутрь продукта, особенно если яйцо повреждается или подвергается термической обработке, например варке", - сказал Леонов. Парламентарий добавил, что для безопасного и качественного окрашивания пасхальных яиц следует использовать натуральные красители, например, свеклу, куркуму, луковую шелуху, зеленый чай или шпинат. "Важно помнить, что любые ненатуральные и непищевые красители могут содержать вредные химические соединения, способные негативно повлиять на здоровье. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего отдавать предпочтение проверенным безопасным методам окрашивания", – заключил он.

https://ria.ru/20250416/krashenki-1865349610.html

https://ria.ru/20250416/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей леонов, госдума рф, пасха, пасха. светлое христово воскресение