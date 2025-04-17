В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе
Депутат Леонов: окрашенные фломастером пасхальные яйца опасны для здоровья
Пасхальные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными способами, например, с помощью обычных фломастеров, может быть опасно для здоровья, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"В сети гуляют публикации с рецептами покраски пасхальных яиц весьма нестандартными способами. Например, один из них подразумевает покраску яиц с помощью обычных фломастеров, другие – советуют использовать различные непищевые красители. К таким советам нужно относиться предельно аккуратно. Стоит понимать, что употребление в пищу таких яиц может быть опасно для здоровья, так как те же фломастеры содержат химические компоненты, такие как спирты, растворители и синтетические красители. Эти вещества могут проникнуть сквозь скорлупу яйца и попасть внутрь продукта, особенно если яйцо повреждается или подвергается термической обработке, например варке", - сказал Леонов.
Парламентарий добавил, что для безопасного и качественного окрашивания пасхальных яиц следует использовать натуральные красители, например, свеклу, куркуму, луковую шелуху, зеленый чай или шпинат.
"Важно помнить, что любые ненатуральные и непищевые красители могут содержать вредные химические соединения, способные негативно повлиять на здоровье. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего отдавать предпочтение проверенным безопасным методам окрашивания", – заключил он.