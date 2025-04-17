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Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего - РИА Новости, 17.04.2025
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03:21 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/paskha-2011716686.html
Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего
Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего - РИА Новости, 17.04.2025
Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего
Пасхальный набор продуктов из кулича, яиц и творожной пасхи для семьи из четырех человек в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии - в 397 рублей, а дороже РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:21:00+03:00
2025-04-17T03:21:00+03:00
чукотка
пензенская область
чувашская республика (чувашия)
пасха. светлое христово воскресение
республика мордовия
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пасхальный набор продуктов из кулича, яиц и творожной пасхи для семьи из четырех человек в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии - в 397 рублей, а дороже всего - на Чукотке (847 рублей), подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "В топ российских регионов по самой минимальной стоимости вошли: Республика Мордовия (397,28 рубля) – единственный регион, где стоимость менее 400 рублей, Пензенская область (402,43 рубля), Чувашская Республика (409,29 рубля), Кировская область (412,35 рубля), Нижегородская область (414,57 рубля)", - сообщили там. Согласно данным ЦСР, список самых дорогих по этому показателю регионов возглавил Чукотский автономный округ (847 рублей). В топ-5 также вошли Магаданская область (769,87 рубля), Камчатский край (753,34 рубля), Сахалинская область (738,46 рубля) и Республика Саха (673,83 рубля). В целом средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2025 году на семью в России выросла на 11,7% и составила 495 рублей. Из них бездрожжевой кулич в среднем обойдется в 185 рублей, а пасха - в 200 рублей. Из федеральных округов дешевле всего продукты к Пасхе обойдутся в Приволжском федеральном округе - 428 рублей, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе (646 рублей). Меньше всего цены на необходимый набор продуктов выросли в Центральном федеральном округе – на 9,1% по сравнению с прошлогодней Пасхой. Среди регионов меньше всего цены на пасхальный набор выросли в республике Адыгея и Орловской области (+1,1%), Смоленской (+3,1%), Псковской (+3,9%) и Курской областях (+5,2%). В трети регионов страны рост цен не превысил общую инфляцию.
https://ria.ru/20250416/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html
https://ria.ru/20250416/paskha-1858675417.html
чукотка
пензенская область
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чукотка, пензенская область, чувашская республика (чувашия), пасха. светлое христово воскресение, республика мордовия, общество
Чукотка, Пензенская область, Чувашская Республика (Чувашия), Пасха. Светлое Христово Воскресение, Республика Мордовия, Общество
Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего

Дешевле всего пасхальный набор стоит в Мордовии, а дороже всего на Чукотке

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПасхальные товары
Пасхальные товары - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пасхальные товары . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пасхальный набор продуктов из кулича, яиц и творожной пасхи для семьи из четырех человек в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии - в 397 рублей, а дороже всего - на Чукотке (847 рублей), подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"В топ российских регионов по самой минимальной стоимости вошли: Республика Мордовия (397,28 рубля) – единственный регион, где стоимость менее 400 рублей, Пензенская область (402,43 рубля), Чувашская Республика (409,29 рубля), Кировская область (412,35 рубля), Нижегородская область (414,57 рубля)", - сообщили там.
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Согласно данным ЦСР, список самых дорогих по этому показателю регионов возглавил Чукотский автономный округ (847 рублей). В топ-5 также вошли Магаданская область (769,87 рубля), Камчатский край (753,34 рубля), Сахалинская область (738,46 рубля) и Республика Саха (673,83 рубля).
В целом средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2025 году на семью в России выросла на 11,7% и составила 495 рублей. Из них бездрожжевой кулич в среднем обойдется в 185 рублей, а пасха - в 200 рублей.
Из федеральных округов дешевле всего продукты к Пасхе обойдутся в Приволжском федеральном округе - 428 рублей, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе (646 рублей). Меньше всего цены на необходимый набор продуктов выросли в Центральном федеральном округе – на 9,1% по сравнению с прошлогодней Пасхой.
Среди регионов меньше всего цены на пасхальный набор выросли в республике Адыгея и Орловской области (+1,1%), Смоленской (+3,1%), Псковской (+3,9%) и Курской областях (+5,2%). В трети регионов страны рост цен не превысил общую инфляцию.
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ЧукоткаПензенская областьЧувашская Республика (Чувашия)Пасха. Светлое Христово ВоскресениеРеспублика МордовияОбщество
 
 
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