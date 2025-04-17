https://ria.ru/20250417/parom-2011719710.html
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили - РИА Новости, 17.04.2025
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:20:00+03:00
2025-04-17T04:20:00+03:00
2025-04-17T04:20:00+03:00
ванино
холмск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - сообщает пресс-служба ведомства. Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено из-за шторма в Татарском проливе. Метеорологи прогнозировали начало движения паромов из порта Ванино на остров утром 17 апреля.
https://ria.ru/20250411/habarovsk-2010599469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Ванино, Холмск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили
Паромная переправа Холмск — Ванино вернулась к работе в штатном режиме