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Морское сообщение Сахалина с материком возобновили - РИА Новости, 17.04.2025
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04:20 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/parom-2011719710.html
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили - РИА Новости, 17.04.2025
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:20:00+03:00
2025-04-17T04:20:00+03:00
ванино
холмск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - сообщает пресс-служба ведомства. Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено из-за шторма в Татарском проливе. Метеорологи прогнозировали начало движения паромов из порта Ванино на остров утром 17 апреля.
https://ria.ru/20250411/habarovsk-2010599469.html
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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Ванино, Холмск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили

Паромная переправа Холмск — Ванино вернулась к работе в штатном режиме

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПаромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - сообщает пресс-служба ведомства.
Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено из-за шторма в Татарском проливе. Метеорологи прогнозировали начало движения паромов из порта Ванино на остров утром 17 апреля.
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ВаниноХолмскСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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