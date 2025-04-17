https://ria.ru/20250417/parom-2011719710.html

Морское сообщение Сахалина с материком возобновили

Морское сообщение Сахалина с материком возобновили - РИА Новости, 17.04.2025

Морское сообщение Сахалина с материком возобновили

Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T04:20:00+03:00

2025-04-17T04:20:00+03:00

2025-04-17T04:20:00+03:00

ванино

холмск

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - сообщает пресс-служба ведомства. Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено из-за шторма в Татарском проливе. Метеорологи прогнозировали начало движения паромов из порта Ванино на остров утром 17 апреля.

https://ria.ru/20250411/habarovsk-2010599469.html

ванино

холмск

сахалин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество