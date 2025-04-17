https://ria.ru/20250417/parlament-2011786799.html

Парламент Молдавии проголосовал за дату проведения выборов

Парламент Молдавии проголосовал за дату проведения выборов - РИА Новости, 17.04.2025

Парламент Молдавии проголосовал за дату проведения выборов

Парламент Молдавии проголосовал в четверг за проведение очередных парламентских выборов 28 сентября, несмотря на требования социалистов и коммунистов в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:47:00+03:00

2025-04-17T12:47:00+03:00

2025-04-17T12:47:00+03:00

в мире

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал в четверг за проведение очередных парламентских выборов 28 сентября, несмотря на требования социалистов и коммунистов в парламенте о проведении выборов в июле из-за непопулярности действующего правительства, передает корреспондент РИА Новости. Вопрос о дате выборов был внесен в повестку заседания после обсуждения в юридической комиссии парламента. Инициатором проекта решения выступила правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС). "Пятьдесят семь депутатов проголосовали за то, что 28 сентября пройдут выборы в парламент. Спасибо. Этот выбор действительно имеет решающее значение", — сказал спикер парламента Игорь Гросу по итогам голосования. Социалисты и коммунисты в парламенте выступили против, настаивая на проведении выборов в конце июля. "Мы считаем, что большинство граждан республики хотят как можно быстрее провести выборы и избавиться от этой власти", — заявил лидер фракции партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Представители социалистов и коммунистов неоднократно заявляли о необходимости досрочных выборов на фоне падения рейтинга действующего правительства и нарастающего социально-экономического кризиса в стране.

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011779368.html

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в мире, игорь гросу