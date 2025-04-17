https://ria.ru/20250417/overchuk-2011894841.html

Оверчук раскрыл, как решение по "Талибану" повлияет на связи с Афганистаном

Оверчук раскрыл, как решение по "Талибану" повлияет на связи с Афганистаном - РИА Новости, 17.04.2025

Оверчук раскрыл, как решение по "Талибану" повлияет на связи с Афганистаном

Решение Верховного суда России о приостановке запрета "Талибана" открывает логистический потенциал Афганистана, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:49:00+03:00

2025-04-17T18:49:00+03:00

2025-04-17T18:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение Верховного суда России о приостановке запрета "Талибана" открывает логистический потенциал Афганистана, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Движения Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Решение Верховного суда открывает возможность для развития торгово-экономических связей, продвижения нашего экспорта, а также реализации транспортно-логистического потенциала этой страны", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что это решение приближает к России рынки Пакистана и Индии. "В предварительном плане правительство прорабатывает ряд проектных предложений, нацеленных на развитие экономики Афганистана и укрепление связей между нашими странами", - добавил Оверчук.

https://ria.ru/20250417/mid-2011894083.html

https://ria.ru/20250417/taliban-2011885069.html

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афганистан, россия, пакистан, алексей оверчук, игорь краснов, талибан, в мире