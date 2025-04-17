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"Россия проиграет": в США раскрыли фатальную ошибку в украинском вопросе
"Россия проиграет": в США раскрыли фатальную ошибку в украинском вопросе - РИА Новости, 17.04.2025
"Россия проиграет": в США раскрыли фатальную ошибку в украинском вопросе
США создали проект по дестабилизации обстановки на Украине, чтобы спровоцировать Россию и нанести ей военное поражение, но этого достичь не удалось, заявил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:40:00+03:00
2025-04-17T03:40:00+03:00
2025-04-17T03:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США создали проект по дестабилизации обстановки на Украине, чтобы спровоцировать Россию и нанести ей военное поражение, но этого достичь не удалось, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Мы это все начали <…> Мы создали все условия для провокации и начала конфликта, чтобы ослабить Россию. Наша надежда была на то, что Россия проиграет и останется в нашей сфере влияния, и не станет сближаться с Китаем", — сказал он.Экс-аналитик также отметил, что далеко не последнюю роль в осуществлении провокаций играл Владимир Зеленский, раз за разом нарушая в том числе и Минские договоренности."Он победил на выборах, он собирался решить конфликт на Донбассе, добиться мира. За это голосовали украинцы. Но он стал заложником правых радикалов <…> С этого момента и начались сплошные провокации. Это было планом Пентагона. Единственная проблема была в том, что мы сделали слишком вольные предположения об экономике и армии России", — заключил Джонсон.Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что в начале конфликта на Украине виноваты многие. Тем не менее он не уточнил, кто именно.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Ларри Джонсон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Россия проиграет": в США раскрыли фатальную ошибку в украинском вопросе
Аналитик Джонсон: США надеялись на быстрое поражение России