https://ria.ru/20250417/opros-2011901662.html

Треть американцев верит РИА Новости и RT, показал опрос

Треть американцев верит РИА Новости и RT, показал опрос - РИА Новости, 17.04.2025

Треть американцев верит РИА Новости и RT, показал опрос

Портал NewsGuard признал, что как минимум треть американцев верят российским СМИ, в том числе РИА Новости и RT. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:25:00+03:00

2025-04-17T19:25:00+03:00

2025-04-17T21:41:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Портал NewsGuard признал, что как минимум треть американцев верят российским СМИ, в том числе РИА Новости и RT. Консультантами портала выступают экс-глава ЦРУ Майкл Хейден, бывший министр внутренней безопасности США Томас Ридж и, согласно данным на сайте NewsGuard, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.Исследование проводилось совместно с компанией YouGov. Репрезентативной выборке из тысячи граждан США предложили ознакомиться с десятью утверждениями из интернета, три из которых распространили российские СМИ. В итоге 33,9 процента респондентов посчитали правдивыми по крайней мере одну из трех новостей, опубликованных этими средствами массовой информации."Результаты опроса показывают, что американцы верят дезинформации Кремля в пугающих масштабах", — утверждается в публикации.В качестве примера такой "дезинформации" NewsGuard приводит материал RT о том, что часть американских денег, направленных на помощь Украине, осела в карманах киевских политиков.Другим примером портал называет новость о падении рейтинга Владимира Зеленского до четырех процентов, которую, как указывается, опубликовали РИА Новости, RT и сайт "Украина.ру". Тот факт, что в феврале президент США Дональд Трамп сам написал об этом в соцсети Truth Social, в статье не упоминается. В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и "Россию сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор телеканала и медиагруппы Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин американских санкций против российских СМИ наряду с выборами в Штатах, прошедшими в ноябре прошлого года. Она также отмечала, что Вашингтон ввел ограничения против телеканала за стандартную журналистскую деятельность, "в вину ему ставят то, что он просто работает". При этом, как считает медиаменеджер, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.

https://ria.ru/20250410/rt-2010578003.html

https://ria.ru/20250411/simonyan-2010824011.html

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