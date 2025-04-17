https://ria.ru/20250417/oon-2011907538.html
ООН прокомментировал приостановку запрета деятельности "Талибана" в России
ООН прокомментировал приостановку запрета деятельности "Талибана" в России - РИА Новости, 17.04.2025
ООН прокомментировал приостановку запрета деятельности "Талибана" в России
Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:53:00+03:00
2025-04-17T19:53:00+03:00
2025-04-17T19:53:00+03:00
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ООН, 17 апр – РИА Новости. Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Это суверенное решение Российской Федерации, статус "Талибана" в ООН, установленный государствами-членами, остается неизменным", – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250417/taliban-2011869574.html
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в мире, стефан дюжаррик, игорь краснов, оон, россия
В мире, Стефан Дюжаррик, Игорь Краснов, ООН, Россия
ООН прокомментировал приостановку запрета деятельности "Талибана" в России
Дюжаррик: ООН считает позицию России по Талибану суверенным решением