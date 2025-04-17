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Россия запросила консультации в СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
Россия запросила консультации в СБ ООН по мораторию на удары по энергетике - РИА Новости, 17.04.2025
Россия запросила консультации в СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
РФ запросила на четверг, 17 апреля, закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:18:00+03:00
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ООН, 17 апр - РИА Новости. РФ запросила на четверг, 17 апреля, закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский."Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной", - написал российский дипломат в Telegram-канале.Консультации, отметил он, начнутся ориентировочно в 16.30 по времени Нью-Йорка (23.30 мск) дипломаты РФ выйдут к прессе.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250417/peskov-2011870231.html
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россия, в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, сша, дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон
Россия, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, ООН
Россия запросила консультации в СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
Россия запросила консультации СБ ООН по итогам моратория на удары по энергетике