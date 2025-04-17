https://ria.ru/20250417/oon-2011848430.html

В ООН обеспокоились темпами роста использования ИИ преступниками

В ООН обеспокоились темпами роста использования ИИ преступниками - РИА Новости, 17.04.2025

В ООН обеспокоились темпами роста использования ИИ преступниками

Темпы использования искусственного интеллекта, в том числе в злонамеренных и террористических целях, в 2024 году сильно возросли, заявила эксперт по ИИ,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:04:00+03:00

2025-04-17T16:04:00+03:00

2025-04-17T16:04:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Темпы использования искусственного интеллекта, в том числе в злонамеренных и террористических целях, в 2024 году сильно возросли, заявила эксперт по ИИ, представитель отдела контртеррористических угроз ООН Балкес Альрадван. "Мы видим сегодня, что темп использования этих технологий в 2024 году сильно увеличился, и злонамеренное использование ИИ тоже увеличивается. Мы на это обращаем внимание", - заявила Альрадван на конференции МПА СНГ, сославшись на данные ООН. В частности, для злонамеренного использования ИИ, в том числе для террористических целей, проводятся кибератаки, где ИИ используется для подавления механизмов защиты и взлома паролей. "На основе ИИ работают шпионские программы, фишинговые приложения… ИИ используется для работы дронов, для дезинформации - здесь мы говорим о "дип фейках", о манипуляции, о подделке данных и других действиях", - добавила она. По ее словам, уже через несколько лет человеку будет сложно отличить настоящее видео от видео, созданного ИИ. "Появляются новые технологии "дип фейков". Мы можем только думать, что будет через год, через два, через пять, насколько глубокими и умелыми станут эти инструменты и насколько опасными станут эти технологии при попадании в руки террористов… Все это нужно контролировать. Мы как люди, человеческие существа вскоре будем неспособны отличить искусственное видео от реального. Медиаорганизациям также будет очень непросто в дальнейшем определять, что настоящее, что "дип фейк", - посетовала она.

https://ria.ru/20250213/johansson-1999106594.html

https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

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в мире, технологии, оон, снг