https://ria.ru/20250417/offset-2011706663.html

Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на неделю

Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на неделю - РИА Новости, 17.04.2025

Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на неделю

Концерт американского исполнителя Offset (Киари Кендрелл Сифус), запланированный на 18 апреля в Москве, переносится на 26 апреля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:50:00+03:00

2025-04-17T00:50:00+03:00

2025-04-17T00:50:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Концерт американского исполнителя Offset (Киари Кендрелл Сифус), запланированный на 18 апреля в Москве, переносится на 26 апреля, свидетельствуют данные "Яндекс. Афиши". "Offset. 26 апреля, суббота, 20.00. МТС Live Холл", - говорится в сообщении на официальном сайте сервиса. Как уточняется, на данный момент цены на билеты на танцпол варьируются от 5 до 5,9 тысячи рублей, за билет в фан-зону придется отдать от 6,5 до 9 тысяч, за место на балконе - 10 тысяч рублей, за проход в лаунж-зону - от 20 до 30 тысяч. Самые дорогие билеты в премиуме обойдутся в 45 тысяч рублей. Offset - один из самых влиятельных номинированных на премию "Грэмми" рэп-исполнителей из США.

https://ria.ru/20250413/graffiti-2011018172.html

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2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

москва, сша, мтс, новости культуры, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, рэп