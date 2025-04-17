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Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на неделю - РИА Новости, 17.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:50 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/offset-2011706663.html
Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на неделю
Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на неделю - РИА Новости, 17.04.2025
Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на неделю
Концерт американского исполнителя Offset (Киари Кендрелл Сифус), запланированный на 18 апреля в Москве, переносится на 26 апреля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.04.2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Концерт американского исполнителя Offset (Киари Кендрелл Сифус), запланированный на 18 апреля в Москве, переносится на 26 апреля, свидетельствуют данные "Яндекс. Афиши". "Offset. 26 апреля, суббота, 20.00. МТС Live Холл", - говорится в сообщении на официальном сайте сервиса. Как уточняется, на данный момент цены на билеты на танцпол варьируются от 5 до 5,9 тысячи рублей, за билет в фан-зону придется отдать от 6,5 до 9 тысяч, за место на балконе - 10 тысяч рублей, за проход в лаунж-зону - от 20 до 30 тысяч. Самые дорогие билеты в премиуме обойдутся в 45 тысяч рублей. Offset - один из самых влиятельных номинированных на премию "Грэмми" рэп-исполнителей из США.
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Культура, Москва, США, МТС, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, рэп
Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на неделю

Концерт Offset, запланированный на 18 апреля в Москве, перенесли на 26 апреля

© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionOffset и Карди Би
Offset и Карди Би - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
Offset и Карди Би. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Концерт американского исполнителя Offset (Киари Кендрелл Сифус), запланированный на 18 апреля в Москве, переносится на 26 апреля, свидетельствуют данные "Яндекс. Афиши".
"Offset. 26 апреля, суббота, 20.00. МТС Live Холл", - говорится в сообщении на официальном сайте сервиса.
Как уточняется, на данный момент цены на билеты на танцпол варьируются от 5 до 5,9 тысячи рублей, за билет в фан-зону придется отдать от 6,5 до 9 тысяч, за место на балконе - 10 тысяч рублей, за проход в лаунж-зону - от 20 до 30 тысяч. Самые дорогие билеты в премиуме обойдутся в 45 тысяч рублей.
Offset - один из самых влиятельных номинированных на премию "Грэмми" рэп-исполнителей из США.
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