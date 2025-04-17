https://ria.ru/20250417/odessity-2011713314.html

Одесситы, уплывшие к российским военным, рассказали о побеге

Одесситы, уплывшие к российским военным, рассказали о побеге - РИА Новости, 17.04.2025

Одесситы, уплывшие к российским военным, рассказали о побеге

Жители Одессы, переправившиеся на резиновой лодке через Днепр и сдавшиеся российским военным, рассказали РИА Новости, как начали готовить свой побег после... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T01:46:00+03:00

2025-04-17T01:46:00+03:00

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КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. Жители Одессы, переправившиеся на резиновой лодке через Днепр и сдавшиеся российским военным, рассказали РИА Новости, как начали готовить свой побег после похищения сотрудниками территориального центра (ТЦК) комплектования Украины.В июне 2024 года Андрей Березовский и Владислав Стоянов переплыли реку и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Меня похитили ТЦК-шники, полиция им посодействовала. Я приехал на встречу с ребенком, я в разводе с супругой, ну и меня там ждали уже, она позвонила, что я приехал. Полицейские передали меня в руки ТЦК, там я находился около суток. Ну в этот момент мне и пришла в голову эта мысль, что если я выберусь с этого ТЦК, то я 100% двинусь дальше", — вспоминает Стоянов.Ему удалось сбежать и через несколько дней мужчина встретился с Березовскими, чтобы начать подготовку к побегу."Я заранее уволился с работы, как надо, чтобы ко мне претензий не было, выезжал, смотрел, откуда нам можно выйти, с какой части берега, то есть проводил разведку. Мы закупали вещи, лодку купили, мотор заранее, чтобы потестить все, посмотреть, как это", — рассказывает Березовский.Реализовать план мужчины решили в 20-х числах июня, до ближайшей безопасной точки, по их расчету было примерно 16 часов. По словам беженцев, когда они прошли половину пути, начался сильный шторм. Сел аккумулятор и лодкой пришлось управлять вручную, они сбились с маршрута. Спустя 28 часов мужчины приблизились к Кинбурнской косе, где их увидели российские военнослужащие.Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселении в Адыгее за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20250414/odessa-2011260907.html

https://ria.ru/20250405/odessa-2009534971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, днепр (река), одесса, в мире