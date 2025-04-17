https://ria.ru/20250417/odessit-2011720632.html

Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России

Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России - РИА Новости, 17.04.2025

Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России

Житель Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом от мобилизации на лодке и сдавшийся российским военным, рассказал РИА Новости, что планирует создать РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T04:42:00+03:00

2025-04-17T04:42:00+03:00

2025-04-17T04:42:00+03:00

россия

урал

общество

одесса

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом от мобилизации на лодке и сдавшийся российским военным, рассказал РИА Новости, что планирует создать семью и работать по специальности только в России. В июне 2024 года одесситы Березовский и Владислав Стоянов переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Разберемся с документами и будем работать. У меня есть специальность, я портовый работник, на нефтебазе работал, закончил Одесский нефтегазовый техникум, если у меня получится работать в России по специальности, я буду прилично зарабатывать. Создам ячейку общества, да, я не женат, детей у меня нет пока, думаю, может в России получится", - сказал Березовский. По словам мужчины, за Уралом живут его близкие родственники, а свое будущее он видит только в России. А у Стоянова в Одессе осталась маленькая дочка и пожилой отец. Сейчас связь с ними потеряна. Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

https://rsport.ria.ru/20250113/pobeg-1993533904.html

https://ria.ru/20250319/plennyy-2005725303.html

россия

урал

одесса

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, урал, общество, одесса