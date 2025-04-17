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Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России - РИА Новости, 17.04.2025
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04:42 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/odessit-2011720632.html
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России - РИА Новости, 17.04.2025
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России
Житель Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом от мобилизации на лодке и сдавшийся российским военным, рассказал РИА Новости, что планирует создать РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:42:00+03:00
2025-04-17T04:42:00+03:00
россия
урал
общество
одесса
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом от мобилизации на лодке и сдавшийся российским военным, рассказал РИА Новости, что планирует создать семью и работать по специальности только в России. В июне 2024 года одесситы Березовский и Владислав Стоянов переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Разберемся с документами и будем работать. У меня есть специальность, я портовый работник, на нефтебазе работал, закончил Одесский нефтегазовый техникум, если у меня получится работать в России по специальности, я буду прилично зарабатывать. Создам ячейку общества, да, я не женат, детей у меня нет пока, думаю, может в России получится", - сказал Березовский. По словам мужчины, за Уралом живут его близкие родственники, а свое будущее он видит только в России. А у Стоянова в Одессе осталась маленькая дочка и пожилой отец. Сейчас связь с ними потеряна. Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
https://rsport.ria.ru/20250113/pobeg-1993533904.html
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урал
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россия, урал, общество, одесса
Россия, Урал, Общество, Одесса
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России

Одессит Березовский, сбежавший в Россию, планирует создать семью

© РИА НовостиДва одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе
Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом от мобилизации на лодке и сдавшийся российским военным, рассказал РИА Новости, что планирует создать семью и работать по специальности только в России.
В июне 2024 года одесситы Березовский и Владислав Стоянов переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.
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"Разберемся с документами и будем работать. У меня есть специальность, я портовый работник, на нефтебазе работал, закончил Одесский нефтегазовый техникум, если у меня получится работать в России по специальности, я буду прилично зарабатывать. Создам ячейку общества, да, я не женат, детей у меня нет пока, думаю, может в России получится", - сказал Березовский.
По словам мужчины, за Уралом живут его близкие родственники, а свое будущее он видит только в России.
А у Стоянова в Одессе осталась маленькая дочка и пожилой отец. Сейчас связь с ними потеряна.
Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
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