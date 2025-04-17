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ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:08:00+03:00
2025-04-17T13:08:00+03:00
2025-04-17T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
МО РФ: ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики в 7 регионах России за сутки