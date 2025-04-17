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ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 17.04.2025 (обновлено: 13:21 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/obstrely-2011791571.html
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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россия
белгородская область
тульская область
вооруженные силы украины
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.
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киев, россия, белгородская область, тульская область, вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Белгородская область, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики

МО РФ: ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики в 7 регионах России за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Вчера, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБелгородская областьТульская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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