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ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики

ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики - РИА Новости, 17.04.2025

ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:08:00+03:00

2025-04-17T13:08:00+03:00

2025-04-17T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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