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Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы
Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы - РИА Новости, 17.04.2025
Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы
Министр обороны США Пит Хегсет в ходе встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню призвал Париж нарастить военные расходы и взять на себя ключевую роль в РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:16:00+03:00
2025-04-17T19:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет в ходе встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню призвал Париж нарастить военные расходы и взять на себя ключевую роль в обеспечении оборонных нужд Европы, сообщил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Переговоры состоялись 17 апреля в Вашингтоне. Как сообщили в военном ведомстве США, Хегсет подчеркнул, что союзники по НАТО, включая Францию, должны активнее участвовать в защите европейской безопасности на фоне меняющейся глобальной обстановки. "Министр Хегсет призвал Францию наряду с другими союзниками по НАТО взять на себя основную ответственность за неядерную оборону Европы", – говорится в заявлении Парнелла по итогам переговоров министров двух стран. Также, по данным Пентагона, стороны обсудили приоритетные вопросы, в том числе продолжающиеся усилия по достижению устойчивого мира на Украине.
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в мире, сша, франция, париж, пит хегсет, себастьян лекорню, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Франция, Париж, Пит Хегсет, Себастьян Лекорню, Министерство обороны США, НАТО
Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы
Пентагон: Хегсет призвал Францию взять на себя ответственность за оборону Европы