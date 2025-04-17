https://ria.ru/20250417/oborona-2011900325.html

Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы

Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы - РИА Новости, 17.04.2025

Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы

Министр обороны США Пит Хегсет в ходе встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню призвал Париж нарастить военные расходы и взять на себя ключевую роль в РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:16:00+03:00

2025-04-17T19:16:00+03:00

2025-04-17T19:16:00+03:00

в мире

сша

франция

париж

пит хегсет

себастьян лекорню

министерство обороны сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375785_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_d90abc44e65835f6887ede1637bb1ebb.jpg

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет в ходе встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню призвал Париж нарастить военные расходы и взять на себя ключевую роль в обеспечении оборонных нужд Европы, сообщил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Переговоры состоялись 17 апреля в Вашингтоне. Как сообщили в военном ведомстве США, Хегсет подчеркнул, что союзники по НАТО, включая Францию, должны активнее участвовать в защите европейской безопасности на фоне меняющейся глобальной обстановки. "Министр Хегсет призвал Францию наряду с другими союзниками по НАТО взять на себя основную ответственность за неядерную оборону Европы", – говорится в заявлении Парнелла по итогам переговоров министров двух стран. Также, по данным Пентагона, стороны обсудили приоритетные вопросы, в том числе продолжающиеся усилия по достижению устойчивого мира на Украине.

https://ria.ru/20250402/potentsial-2008830695.html

сша

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, париж, пит хегсет, себастьян лекорню, министерство обороны сша, нато