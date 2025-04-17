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ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок - РИА Новости, 17.04.2025
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00:08 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/oae-2011706928.html
ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок
ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок - РИА Новости, 17.04.2025
ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок
МИД ОАЭ в комментарии РИА Новости опроверг сообщения ряда американских СМИ о якобы ведущихся переговорах с США по поводу возможной наземной операции йеменских... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T00:08:00+03:00
2025-04-17T00:08:00+03:00
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ДУБАЙ, 17 апр - РИА Новости. МИД ОАЭ в комментарии РИА Новости опроверг сообщения ряда американских СМИ о якобы ведущихся переговорах с США по поводу возможной наземной операции йеменских группировок, противостоящих шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене. The Wall Street Journal и Bloomberg в понедельник писали, что йеменские группировки якобы планируют наземное наступление вдоль побережья Красного моря, чтобы воспользоваться ударами США по хуситам, и что ОАЭ наряду с другими арабскими странами Персидского залива обсуждают этот план с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Эта вводящая в заблуждение новость с большим отрывом выделяется даже на фоне всех диких и неподтвержденных историй, распространяемых вокруг", - заявила РИА Новости помощник министра иностранных дел ОАЭ по политическим вопросам Лана Нусейбе. Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции для защиты американских интересов, удары по находящимся под контролем хуситов провинциям наносятся ежедневно. В 2015 году ОАЭ были частью коалиции стран во главе с Саудовской Аравией, которая начала боевые действия против хуситов по просьбе официальных йеменских властей. Воинский контингент из ОАЭ принимал участие в наземных операциях в Йемене и, в частности, в операции по возвращению контроля над Аденом. С 2019 года ОАЭ начали сокращать свой военный контингент в Йемене и объявили о полном выводе войск в 2020 году.
https://ria.ru/20250316/operatsiya-2005355381.html
https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html
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в мире, оаэ, йемен, сша, дональд трамп, ансар алла
В мире, ОАЭ, Йемен, США, Дональд Трамп, Ансар Алла
ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок

ОАЭ опровергли участие в переговорах по наземной операции йеменских группировок

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
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ДУБАЙ, 17 апр - РИА Новости. МИД ОАЭ в комментарии РИА Новости опроверг сообщения ряда американских СМИ о якобы ведущихся переговорах с США по поводу возможной наземной операции йеменских группировок, противостоящих шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене.
The Wall Street Journal и Bloomberg в понедельник писали, что йеменские группировки якобы планируют наземное наступление вдоль побережья Красного моря, чтобы воспользоваться ударами США по хуситам, и что ОАЭ наряду с другими арабскими странами Персидского залива обсуждают этот план с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
США не планируют наземную операцию в Йемене, заявил Рубио
16 марта, 18:16
"Эта вводящая в заблуждение новость с большим отрывом выделяется даже на фоне всех диких и неподтвержденных историй, распространяемых вокруг", - заявила РИА Новости помощник министра иностранных дел ОАЭ по политическим вопросам Лана Нусейбе.
Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции для защиты американских интересов, удары по находящимся под контролем хуситов провинциям наносятся ежедневно.
В 2015 году ОАЭ были частью коалиции стран во главе с Саудовской Аравией, которая начала боевые действия против хуситов по просьбе официальных йеменских властей. Воинский контингент из ОАЭ принимал участие в наземных операциях в Йемене и, в частности, в операции по возвращению контроля над Аденом. С 2019 года ОАЭ начали сокращать свой военный контингент в Йемене и объявили о полном выводе войск в 2020 году.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США
16 марта, 17:04
 
В миреОАЭЙеменСШАДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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