https://ria.ru/20250417/oae-2011706928.html

ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок

ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок - РИА Новости, 17.04.2025

ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок

МИД ОАЭ в комментарии РИА Новости опроверг сообщения ряда американских СМИ о якобы ведущихся переговорах с США по поводу возможной наземной операции йеменских... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:08:00+03:00

2025-04-17T00:08:00+03:00

2025-04-17T00:08:00+03:00

в мире

оаэ

йемен

сша

дональд трамп

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg

ДУБАЙ, 17 апр - РИА Новости. МИД ОАЭ в комментарии РИА Новости опроверг сообщения ряда американских СМИ о якобы ведущихся переговорах с США по поводу возможной наземной операции йеменских группировок, противостоящих шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене. The Wall Street Journal и Bloomberg в понедельник писали, что йеменские группировки якобы планируют наземное наступление вдоль побережья Красного моря, чтобы воспользоваться ударами США по хуситам, и что ОАЭ наряду с другими арабскими странами Персидского залива обсуждают этот план с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Эта вводящая в заблуждение новость с большим отрывом выделяется даже на фоне всех диких и неподтвержденных историй, распространяемых вокруг", - заявила РИА Новости помощник министра иностранных дел ОАЭ по политическим вопросам Лана Нусейбе. Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции для защиты американских интересов, удары по находящимся под контролем хуситов провинциям наносятся ежедневно. В 2015 году ОАЭ были частью коалиции стран во главе с Саудовской Аравией, которая начала боевые действия против хуситов по просьбе официальных йеменских властей. Воинский контингент из ОАЭ принимал участие в наземных операциях в Йемене и, в частности, в операции по возвращению контроля над Аденом. С 2019 года ОАЭ начали сокращать свой военный контингент в Йемене и объявили о полном выводе войск в 2020 году.

https://ria.ru/20250316/operatsiya-2005355381.html

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

оаэ

йемен

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, йемен, сша, дональд трамп, ансар алла