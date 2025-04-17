ОАЭ опровергли участие в переговорах с США йеменских группировок
ОАЭ опровергли участие в переговорах по наземной операции йеменских группировок
Флаги ОАЭ. Архивное фото
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ДУБАЙ, 17 апр - РИА Новости. МИД ОАЭ в комментарии РИА Новости опроверг сообщения ряда американских СМИ о якобы ведущихся переговорах с США по поводу возможной наземной операции йеменских группировок, противостоящих шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене.
The Wall Street Journal и Bloomberg в понедельник писали, что йеменские группировки якобы планируют наземное наступление вдоль побережья Красного моря, чтобы воспользоваться ударами США по хуситам, и что ОАЭ наряду с другими арабскими странами Персидского залива обсуждают этот план с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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"Эта вводящая в заблуждение новость с большим отрывом выделяется даже на фоне всех диких и неподтвержденных историй, распространяемых вокруг", - заявила РИА Новости помощник министра иностранных дел ОАЭ по политическим вопросам Лана Нусейбе.
Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции для защиты американских интересов, удары по находящимся под контролем хуситов провинциям наносятся ежедневно.
В 2015 году ОАЭ были частью коалиции стран во главе с Саудовской Аравией, которая начала боевые действия против хуситов по просьбе официальных йеменских властей. Воинский контингент из ОАЭ принимал участие в наземных операциях в Йемене и, в частности, в операции по возвращению контроля над Аденом. С 2019 года ОАЭ начали сокращать свой военный контингент в Йемене и объявили о полном выводе войск в 2020 году.
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