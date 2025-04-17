В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей
В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся после взрыва 2 гаражей
© МЧС Новосибирской области/TelegramСотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске. 17 апреля 2025
Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске. 17 апреля 2025
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
Ранее сообщалось, что днем в четверг два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Ленинском районе Новосибирска. Позже во время разбора завалов в яме под машиной и грудой бетона был обнаружен мужчина.
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"При помощи гидравлического инструмента и тяжелой техники они извлекли пострадавшего и передали скорой медицинской помощи. Путь до него расчищали подъемным краном и аварийно-спасательным оборудованием", - говорится в сообщении. Ноги мужчины зажало кузовом автомобиля и плитами перекрытий.
Спасатели на протяжении нескольких часов вручную разбирали завалы под ливнем и градом. На месте работают 42 человека и 13 единиц техники. Разбор конструкций продолжится до полной ликвидации последствий обрушения, добавили в главке.
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