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В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей

В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей - РИА Новости, 17.04.2025

В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей

Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске, сообщило РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:00:00+03:00

2025-04-17T16:00:00+03:00

2025-04-17T16:04:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

ленинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что днем в четверг два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Ленинском районе Новосибирска. Позже во время разбора завалов в яме под машиной и грудой бетона был обнаружен мужчина. "При помощи гидравлического инструмента и тяжелой техники они извлекли пострадавшего и передали скорой медицинской помощи. Путь до него расчищали подъемным краном и аварийно-спасательным оборудованием", - говорится в сообщении. Ноги мужчины зажало кузовом автомобиля и плитами перекрытий. Спасатели на протяжении нескольких часов вручную разбирали завалы под ливнем и градом. На месте работают 42 человека и 13 единиц техники. Разбор конструкций продолжится до полной ликвидации последствий обрушения, добавили в главке.

https://ria.ru/20250213/muzhchina-1999129130.html

новосибирск

россия

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, россия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)