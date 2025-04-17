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В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей - РИА Новости, 17.04.2025
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16:00 17.04.2025 (обновлено: 16:04 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/novosibirsk-2011845677.html
В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей
В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей - РИА Новости, 17.04.2025
В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей
Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске, сообщило РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:00:00+03:00
2025-04-17T16:04:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что днем в четверг два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Ленинском районе Новосибирска. Позже во время разбора завалов в яме под машиной и грудой бетона был обнаружен мужчина. "При помощи гидравлического инструмента и тяжелой техники они извлекли пострадавшего и передали скорой медицинской помощи. Путь до него расчищали подъемным краном и аварийно-спасательным оборудованием", - говорится в сообщении. Ноги мужчины зажало кузовом автомобиля и плитами перекрытий. Спасатели на протяжении нескольких часов вручную разбирали завалы под ливнем и градом. На месте работают 42 человека и 13 единиц техники. Разбор конструкций продолжится до полной ликвидации последствий обрушения, добавили в главке.
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россия
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происшествия, новосибирск, россия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей

В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся после взрыва 2 гаражей

© МЧС Новосибирской области/TelegramСотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске. 17 апреля 2025
Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© МЧС Новосибирской области/Telegram
Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске. 17 апреля 2025
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы спасли мужчину из-под завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
Ранее сообщалось, что днем в четверг два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Ленинском районе Новосибирска. Позже во время разбора завалов в яме под машиной и грудой бетона был обнаружен мужчина.
«
"При помощи гидравлического инструмента и тяжелой техники они извлекли пострадавшего и передали скорой медицинской помощи. Путь до него расчищали подъемным краном и аварийно-спасательным оборудованием", - говорится в сообщении. Ноги мужчины зажало кузовом автомобиля и плитами перекрытий.
Спасатели на протяжении нескольких часов вручную разбирали завалы под ливнем и градом. На месте работают 42 человека и 13 единиц техники. Разбор конструкций продолжится до полной ликвидации последствий обрушения, добавили в главке.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияЛенинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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