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В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе
В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе - РИА Новости, 17.04.2025
В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе
Спасатели во время разбора завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске обнаружили пострадавшего с ожогами, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:00:00+03:00
2025-04-17T14:00:00+03:00
2025-04-17T14:00:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Спасатели во время разбора завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске обнаружили пострадавшего с ожогами, сообщает ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось, что днем в четверг два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Ленинском районе Новосибирска. О пострадавших не сообщалось. "Во время разбора завалов обнаружен пострадавший. В яме под машиной и грудой бетона мужчина подает признаки жизни. У него, предположительно, зажата нога, есть ожоги", - говорится в сообщении. Пожарные МЧС России и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы при помощи специнструмента разбирают завалы, чтобы обеспечить доступ к пострадавшему.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе
В Новосибирске при разборе завалов двух гаражей после взрыва нашли пострадавшего