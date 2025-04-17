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В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе - РИА Новости, 17.04.2025
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В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе
В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе - РИА Новости, 17.04.2025
В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе
Спасатели во время разбора завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске обнаружили пострадавшего с ожогами, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:00:00+03:00
2025-04-17T14:00:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Спасатели во время разбора завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске обнаружили пострадавшего с ожогами, сообщает ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось, что днем в четверг два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Ленинском районе Новосибирска. О пострадавших не сообщалось. "Во время разбора завалов обнаружен пострадавший. В яме под машиной и грудой бетона мужчина подает признаки жизни. У него, предположительно, зажата нога, есть ожоги", - говорится в сообщении. Пожарные МЧС России и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы при помощи специнструмента разбирают завалы, чтобы обеспечить доступ к пострадавшему.
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе

В Новосибирске при разборе завалов двух гаражей после взрыва нашли пострадавшего

© МЧС Новосибирской области/TelegramПоследствия взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске
Последствия взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© МЧС Новосибирской области/Telegram
Последствия взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Спасатели во время разбора завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске обнаружили пострадавшего с ожогами, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что днем в четверг два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Ленинском районе Новосибирска. О пострадавших не сообщалось.
"Во время разбора завалов обнаружен пострадавший. В яме под машиной и грудой бетона мужчина подает признаки жизни. У него, предположительно, зажата нога, есть ожоги", - говорится в сообщении.
Пожарные МЧС России и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы при помощи специнструмента разбирают завалы, чтобы обеспечить доступ к пострадавшему.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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