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В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе

В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе - РИА Новости, 17.04.2025

В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе

Спасатели во время разбора завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске обнаружили пострадавшего с ожогами, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:00:00+03:00

2025-04-17T14:00:00+03:00

2025-04-17T14:00:00+03:00

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Спасатели во время разбора завалов двух гаражей после взрыва газовоздушной смеси в Новосибирске обнаружили пострадавшего с ожогами, сообщает ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось, что днем в четверг два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Ленинском районе Новосибирска. О пострадавших не сообщалось. "Во время разбора завалов обнаружен пострадавший. В яме под машиной и грудой бетона мужчина подает признаки жизни. У него, предположительно, зажата нога, есть ожоги", - говорится в сообщении. Пожарные МЧС России и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы при помощи специнструмента разбирают завалы, чтобы обеспечить доступ к пострадавшему.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)