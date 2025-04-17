https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011889223.html

Николаев: Чувашия наладила технологическую цепочку производства хмеля

Николаев: Чувашия наладила технологическую цепочку производства хмеля - РИА Новости, 17.04.2025

Николаев: Чувашия наладила технологическую цепочку производства хмеля

В Чувашии создана полная технологическая цепочка для производства хмеля; в республике приступают к масштабированию своего опыта, заявил в рамках ежегодной... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:17:00+03:00

2025-04-17T18:17:00+03:00

2025-04-17T18:17:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Чувашии создана полная технологическая цепочка для производства хмеля; в республике приступают к масштабированию своего опыта, заявил в рамках ежегодной пресс-конференции глава региона Олег Николаев. Уборка и обработка хмеля являются важной частью чувашской экономики. По словам главы республики, участвуя в новой индивидуальной программе социально-экономического развития региона, Чувашия развивает высокие технологии и в области производства хмеля. "Мы подготовились инфраструктурно, технологически, в том числе и лабораторно. Создали технику, в частности, хмелеуборочные комбайн и сушилку, а также многочисленные агрегаты для обработки и реализации технологических процессов в данной отрасли", — отметил Николаев. По его словам, Чувашия на данный момент готова полностью себя обеспечивать. Республика обладает собственными разработками по хмелеуборочной технике и научно-лабораторной базой для производства хмеля. Теперь перед Чувашией стоит задача масштабировать процесс, добавил Николаев. Он указал, что речь идет, прежде всего, о расширении площадей, более углубленной переработки хмеля и решении ряда задач, которые ставит перед республикой производственный сектор. "Мы работаем с "Балтикой" – в этом году компания будет реализовывать большое количество проектов по данному направлению. Надеемся, в ходе очередного форума "Зеленое золото России" партнеров у нас станет больше", — подытожил Николаев.

https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011885848.html

https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011862497.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)