Командир взвода ВС России рассказал о подлом поступке наемника из ВСУ
Мексиканский наемник сбежал, оставив подчиненных из ВСУ умирать на позициях
© РИА НовостиКомандир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб"
© РИА Новости
Командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб"
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АВДЕЕВКА, 17 апр - РИА Новости. Мексиканский наемник сбежал, оставив подчиненных украинских боевиков умирать на позиции, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб".
"Наемники в населенном пункте Красногоровка (ДНР - ред.) были. У них, как правило, самый старший (командир группы - ред.) - наемник. В одном из домов там держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять всушников. Вот этот мексиканец, он убежал,", - сообщил агентству "Саб".
По словам командира штурмового взвода, российские военнослужащие долго не могли взять дом, в котором военные ВСУ и мексиканский наемник организовали оборону, но, в итоге, брошенные командиром солдаты противника были уничтожены, и один взят в плен.
"Их (наемников - ред.), получается, назначают старшими. Иностранцы, наемники, они приезжают сюда в надежде, что у них будет тут сладкая жизнь. После того, как они с нами сталкивается, мы убираем, ликвидируем, так скажем, пару человек из их группы, и они сразу же начинают убегать. Они бегут еще быстрее, чем сами всушники", - добавил штурмовик.
Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта.
МО РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.