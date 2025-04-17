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Командир взвода ВС России рассказал о подлом поступке наемника из ВСУ - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 17.04.2025 (обновлено: 09:44 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/naemnik-2011733994.html
Командир взвода ВС России рассказал о подлом поступке наемника из ВСУ
Командир взвода ВС России рассказал о подлом поступке наемника из ВСУ - РИА Новости, 17.04.2025
Командир взвода ВС России рассказал о подлом поступке наемника из ВСУ
Мексиканский наемник сбежал, оставив подчиненных украинских боевиков умирать на позиции, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:35:00+03:00
2025-04-17T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красногоровка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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АВДЕЕВКА, 17 апр - РИА Новости. Мексиканский наемник сбежал, оставив подчиненных украинских боевиков умирать на позиции, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб". "Наемники в населенном пункте Красногоровка (ДНР - ред.) были. У них, как правило, самый старший (командир группы - ред.) - наемник. В одном из домов там держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять всушников. Вот этот мексиканец, он убежал,", - сообщил агентству "Саб". По словам командира штурмового взвода, российские военнослужащие долго не могли взять дом, в котором военные ВСУ и мексиканский наемник организовали оборону, но, в итоге, брошенные командиром солдаты противника были уничтожены, и один взят в плен. "Их (наемников - ред.), получается, назначают старшими. Иностранцы, наемники, они приезжают сюда в надежде, что у них будет тут сладкая жизнь. После того, как они с нами сталкивается, мы убираем, ликвидируем, так скажем, пару человек из их группы, и они сразу же начинают убегать. Они бегут еще быстрее, чем сами всушники", - добавил штурмовик. Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта. МО РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250102/vsu-1992292423.html
https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html
россия
красногоровка
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россия, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Командир взвода ВС России рассказал о подлом поступке наемника из ВСУ

Мексиканский наемник сбежал, оставив подчиненных из ВСУ умирать на позициях

© РИА НовостиКомандир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб"
Командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным Саб - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб"
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АВДЕЕВКА, 17 апр - РИА Новости. Мексиканский наемник сбежал, оставив подчиненных украинских боевиков умирать на позиции, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб".
"Наемники в населенном пункте Красногоровка (ДНР - ред.) были. У них, как правило, самый старший (командир группы - ред.) - наемник. В одном из домов там держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять всушников. Вот этот мексиканец, он убежал,", - сообщил агентству "Саб".
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По словам командира штурмового взвода, российские военнослужащие долго не могли взять дом, в котором военные ВСУ и мексиканский наемник организовали оборону, но, в итоге, брошенные командиром солдаты противника были уничтожены, и один взят в плен.
"Их (наемников - ред.), получается, назначают старшими. Иностранцы, наемники, они приезжают сюда в надежде, что у них будет тут сладкая жизнь. После того, как они с нами сталкивается, мы убираем, ликвидируем, так скажем, пару человек из их группы, и они сразу же начинают убегать. Они бегут еще быстрее, чем сами всушники", - добавил штурмовик.
Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта.
МО РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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