https://ria.ru/20250417/mvd-2011859931.html

В МВД рассказали, что может помочь от подозрительных звонков

В МВД рассказали, что может помочь от подозрительных звонков - РИА Новости, 17.04.2025

В МВД рассказали, что может помочь от подозрительных звонков

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рекомендует установить антифрод-решения от... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:32:00+03:00

2025-04-17T16:32:00+03:00

2025-04-17T16:32:00+03:00

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мтс

билайн

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рекомендует установить антифрод-решения от мобильного оператора в случае частых подозрительных звонков или сообщений. По данным правоохранителей, антифрод-системы российских мобильных операторов в сочетании с национальной платформой "Антифрод" обеспечивают высокий уровень защиты от телефонного мошенничества, включая звонки с подменой номеров, фишинг и спам. "Мобильные операторы играют значительную роль в защите своих абонентов от различных видов мошенничества. В настоящий момент все ведущие операторы — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2 — разработали собственные антифрод-системы, которые дополняют национальную платформу "Антифрод", управляемую Роскомнадзором... Для повышения личной безопасности и безопасности родственников старшего поколения мы рекомендуем подключать антифрод-решения, предлагаемые вашим мобильным оператором, особенно если часто сталкиваетесь с подозрительными звонками или сообщениями", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что национальная платформа "Антифрод", запущенная Роскомнадзором в 2023 году, является основой для борьбы с телефонным мошенничеством в России. По данным Роскомнадзора, в 2024 году система проверила около 158 миллиардов вызовов и предотвратила почти 606 миллионов звонков с подменных номеров. С 1 января 2025 года началась работа над единой национальной антифрод-платформой. В этом году она будет запущена в пилотном режиме, а в 2026 планируется совершить полноценный запуск.

https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010613441.html

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, билайн