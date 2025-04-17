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МВД завершило расследование дела о хищениях более 152 миллионов рублей - РИА Новости, 17.04.2025
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12:19 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/mvd-2011778774.html
МВД завершило расследование дела о хищениях более 152 миллионов рублей
МВД завершило расследование дела о хищениях более 152 миллионов рублей - РИА Новости, 17.04.2025
МВД завершило расследование дела о хищениях более 152 миллионов рублей
МВД закончило расследование дела организатора хищения у 20 москвичей более 152 миллионов рублей под предлогом заключения договора социального найма элитного... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:19:00+03:00
2025-04-17T12:19:00+03:00
происшествия
жилье
московская область (подмосковье)
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МВД закончило расследование дела организатора хищения у 20 москвичей более 152 миллионов рублей под предлогом заключения договора социального найма элитного жилья, материалы переданы в подмосковный суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Моими коллегами из Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве под предлогом заключения договора социального найма жилого помещения в элитных домах центра Москвы", - написала Волк в Telegram-канале. По ее словам, противоправная деятельность была пресечена в марте 2024 года. По версии следствия, с июня 2020 по июль 2023 года участники организованной группы предлагали заинтересованным гражданам помощь в получении находящихся в муниципальной собственности квартир в Москве и Подмосковье в бессрочное пользование. В дальнейшем клиентам обещали помочь приватизировать недвижимость. Стоимость услуг составляла несколько миллионов рублей Для убедительности злоумышленники организовывали фиктивные приемы в МФЦ, сотрудники которого, участвуя в криминальном бизнесе, выдавали гражданам подложные документы. Кроме того, фигурантами были сделаны заведомо ложные доносы с обвинением лиц о совершении преступлений с искусственным созданием доказательств. "В результате 20 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 152 млн рублей. Арестовано имущество на общую сумму более 14 млн рублей", - отметили в ведомстве. Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В декабре Волк сообщала о задержали предполагаемого организатора криминальной схемы и девятерых соучастников. Сейчас отмечается, что расследование дела в отношении других фигурантов продолжается.
https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011289619.html
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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Жилье, Московская область (Подмосковье), Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД завершило расследование дела о хищениях более 152 миллионов рублей

МВД завершило расследование дела о хищении у 20 москвичей более 152 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МВД закончило расследование дела организатора хищения у 20 москвичей более 152 миллионов рублей под предлогом заключения договора социального найма элитного жилья, материалы переданы в подмосковный суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Моими коллегами из Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве под предлогом заключения договора социального найма жилого помещения в элитных домах центра Москвы", - написала Волк в Telegram-канале.
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По ее словам, противоправная деятельность была пресечена в марте 2024 года. По версии следствия, с июня 2020 по июль 2023 года участники организованной группы предлагали заинтересованным гражданам помощь в получении находящихся в муниципальной собственности квартир в Москве и Подмосковье в бессрочное пользование. В дальнейшем клиентам обещали помочь приватизировать недвижимость. Стоимость услуг составляла несколько миллионов рублей
Для убедительности злоумышленники организовывали фиктивные приемы в МФЦ, сотрудники которого, участвуя в криминальном бизнесе, выдавали гражданам подложные документы. Кроме того, фигурантами были сделаны заведомо ложные доносы с обвинением лиц о совершении преступлений с искусственным созданием доказательств.
"В результате 20 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 152 млн рублей. Арестовано имущество на общую сумму более 14 млн рублей", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
В декабре Волк сообщала о задержали предполагаемого организатора криминальной схемы и девятерых соучастников. Сейчас отмечается, что расследование дела в отношении других фигурантов продолжается.
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ПроисшествияЖильеМосковская область (Подмосковье)МоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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