МВД завершило расследование дела о хищениях более 152 миллионов рублей
МВД завершило расследование дела о хищении у 20 москвичей более 152 млн рублей
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МВД закончило расследование дела организатора хищения у 20 москвичей более 152 миллионов рублей под предлогом заключения договора социального найма элитного жилья, материалы переданы в подмосковный суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Моими коллегами из Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве под предлогом заключения договора социального найма жилого помещения в элитных домах центра Москвы", - написала Волк в Telegram-канале.
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По ее словам, противоправная деятельность была пресечена в марте 2024 года. По версии следствия, с июня 2020 по июль 2023 года участники организованной группы предлагали заинтересованным гражданам помощь в получении находящихся в муниципальной собственности квартир в Москве и Подмосковье в бессрочное пользование. В дальнейшем клиентам обещали помочь приватизировать недвижимость. Стоимость услуг составляла несколько миллионов рублей
Для убедительности злоумышленники организовывали фиктивные приемы в МФЦ, сотрудники которого, участвуя в криминальном бизнесе, выдавали гражданам подложные документы. Кроме того, фигурантами были сделаны заведомо ложные доносы с обвинением лиц о совершении преступлений с искусственным созданием доказательств.
"В результате 20 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 152 млн рублей. Арестовано имущество на общую сумму более 14 млн рублей", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
В декабре Волк сообщала о задержали предполагаемого организатора криминальной схемы и девятерых соучастников. Сейчас отмечается, что расследование дела в отношении других фигурантов продолжается.