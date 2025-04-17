https://ria.ru/20250417/mvd-2011762322.html

Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять лет

Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять лет - РИА Новости, 17.04.2025

Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять лет

Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:07:00+03:00

2025-04-17T11:07:00+03:00

2025-04-17T11:24:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

симферополь

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.Садаклиев, который возглавлял министерство с 2021 года, уволился после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в начале августа 2024 года. В сентябре Киевский райсуд арестовал бывшего чиновника по подозрению в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве."Суд назначил фигуранту наказание 5 лет и 6 месяцев колонии по статье 290 УК РФ (получение взятки). Фигурант дела заключил соглашение ос следствием", - сказал собеседник.Суд также назначил Садаклиеву штраф в размере 1,75 миллиона рублей и запретил 7 лет занимать руководящие должности.Кроме того, Садаклиеву вменяют ч. 1 ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны) и п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий из корыстной или личной заинтересованности) УК РФ.

https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html

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симферополь

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, симферополь, россия, сергей аксенов (политик)