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Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять лет - РИА Новости, 17.04.2025
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11:07 17.04.2025 (обновлено: 11:24 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/mvd-2011762322.html
Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять лет
Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять лет - РИА Новости, 17.04.2025
Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять лет
Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:07:00+03:00
2025-04-17T11:24:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
симферополь
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.Садаклиев, который возглавлял министерство с 2021 года, уволился после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в начале августа 2024 года. В сентябре Киевский райсуд арестовал бывшего чиновника по подозрению в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве."Суд назначил фигуранту наказание 5 лет и 6 месяцев колонии по статье 290 УК РФ (получение взятки). Фигурант дела заключил соглашение ос следствием", - сказал собеседник.Суд также назначил Садаклиеву штраф в размере 1,75 миллиона рублей и запретил 7 лет занимать руководящие должности.Кроме того, Садаклиеву вменяют ч. 1 ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны) и п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий из корыстной или личной заинтересованности) УК РФ.
https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, симферополь, россия, сергей аксенов (политик)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Симферополь, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять лет

Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева осудили на 5 лет за взяточничество

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КрымСергей Садаклиев
Сергей Садаклиев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Крым
Сергей Садаклиев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Садаклиев, который возглавлял министерство с 2021 года, уволился после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в начале августа 2024 года. В сентябре Киевский райсуд арестовал бывшего чиновника по подозрению в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве.
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"Суд назначил фигуранту наказание 5 лет и 6 месяцев колонии по статье 290 УК РФ (получение взятки). Фигурант дела заключил соглашение ос следствием", - сказал собеседник.
Суд также назначил Садаклиеву штраф в размере 1,75 миллиона рублей и запретил 7 лет занимать руководящие должности.
Кроме того, Садаклиеву вменяют ч. 1 ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны) и п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий из корыстной или личной заинтересованности) УК РФ.
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