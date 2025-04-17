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Дарью Котову назначили директором музея "Гараж" - РИА Новости, 17.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:39 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/muzey-2011836117.html
Дарью Котову назначили директором музея "Гараж"
Дарью Котову назначили директором музея "Гараж" - РИА Новости, 17.04.2025
Дарью Котову назначили директором музея "Гараж"
Дарья Котова назначена директором Музея современного искусства "Гараж" в Москве, она сменит Антона Белова, который занимал этот пост с 2010 года, сообщается на... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дарья Котова назначена директором Музея современного искусства "Гараж" в Москве, она сменит Антона Белова, который занимал этот пост с 2010 года, сообщается на официальном сайте музея. "Дарья Котова назначена директором Музея современного искусства "Гараж". С 17 апреля 2025 года к исполнению обязанностей приступает Дарья Котова. Она сменит на этом посту Антона Белова, возглавлявшего Музей с 2010 года", - говорится в сообщении. Как уточняется, Котова работает в Музее "Гараж" с 2010 года. В 2014 году она возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы, с 2021 года также руководит эндаумент-фондом Музея. "В первую очередь хочу выразить благодарность учредителям музея за оказанное доверие: для меня это назначение не только большая честь, но и высокая ответственность. Возглавить команду, которой на протяжении многих лет руководил Антон, - значимый и ответственный шаг. В этом году "Гаражу" исполняется 17 лет, 10 лет - нашему зданию, и мы с гордостью отмечаем десятилетие программы инклюзивных проектов - одного из важнейших направлений нашей деятельности", - приводятся слова Котовой на сайте музея. Отмечается, что музей сохраняет стратегический курс на поддержку современного искусства и инфраструктурное развитие институции и продолжит реализацию всех ключевых программ. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено о новом проекте адаптации павильона "Шестигранник" в парке Горького в Москве для публичных проектов.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009305736.html
https://ria.ru/20250117/muzey-1994133790.html
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москва, горький, гараж
Культура, Москва, Горький, Гараж
Дарью Котову назначили директором музея "Гараж"

Дарью Котову назначили директором Музея современного искусства "Гараж"

© Фото : Музей современного искусства "Гараж"Дарья Котова
Дарья Котова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Музей современного искусства "Гараж"
Дарья Котова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дарья Котова назначена директором Музея современного искусства "Гараж" в Москве, она сменит Антона Белова, который занимал этот пост с 2010 года, сообщается на официальном сайте музея.
"Дарья Котова назначена директором Музея современного искусства "Гараж". С 17 апреля 2025 года к исполнению обязанностей приступает Дарья Котова. Она сменит на этом посту Антона Белова, возглавлявшего Музей с 2010 года", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, Котова работает в Музее "Гараж" с 2010 года. В 2014 году она возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы, с 2021 года также руководит эндаумент-фондом Музея.
"В первую очередь хочу выразить благодарность учредителям музея за оказанное доверие: для меня это назначение не только большая честь, но и высокая ответственность. Возглавить команду, которой на протяжении многих лет руководил Антон, - значимый и ответственный шаг. В этом году "Гаражу" исполняется 17 лет, 10 лет - нашему зданию, и мы с гордостью отмечаем десятилетие программы инклюзивных проектов - одного из важнейших направлений нашей деятельности", - приводятся слова Котовой на сайте музея.
Отмечается, что музей сохраняет стратегический курс на поддержку современного искусства и инфраструктурное развитие институции и продолжит реализацию всех ключевых программ.
Кроме того, в ближайшее время будет объявлено о новом проекте адаптации павильона "Шестигранник" в парке Горького в Москве для публичных проектов.
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