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Шествие "Бессмертного полка" в Мурманской области пройдет в очном формате
Шествие "Бессмертного полка" в Мурманской области пройдет в очном формате - РИА Новости, 17.04.2025
Шествие "Бессмертного полка" в Мурманской области пройдет в очном формате
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Мурманской области в очном формате, сообщил губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:59:00+03:00
2025-04-17T16:59:00+03:00
2025-04-17T17:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
мурманская область
общество
андрей чибис
акция "бессмертный полк"
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МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Мурманской области в очном формате, сообщил губернатор Андрей Чибис."Безусловно, будет парад Победы, дальше - "Бессмертный полк", целый набор других мероприятий… Мы понимаем, что массовые мероприятие, особенно "Бессмертный полк", который в этом году пройдет в обычном режиме, будет шествие, все это требует повышенной бдительности", - сказал Чибис журналистам по итогам заседания оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы в регионе.Он отметил, что будут приняты серьезные меры безопасности, чтобы все мероприятия прошли на высоком уровне.
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011807935.html
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мурманская область, общество, андрей чибис, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мурманская область, Общество, Андрей Чибис, Акция "Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" в Мурманской области пройдет в очном формате
Чибис: шествие "Бессмертного полка" в Мурманской области пройдет в очном формате