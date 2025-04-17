https://ria.ru/20250417/murmansk-2011871272.html

Шествие "Бессмертного полка" в Мурманской области пройдет в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" в Мурманской области пройдет в очном формате - РИА Новости, 17.04.2025

Шествие "Бессмертного полка" в Мурманской области пройдет в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Мурманской области в очном формате, сообщил губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:59:00+03:00

2025-04-17T16:59:00+03:00

2025-04-17T17:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

мурманская область

общество

андрей чибис

акция "бессмертный полк"

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МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Мурманской области в очном формате, сообщил губернатор Андрей Чибис."Безусловно, будет парад Победы, дальше - "Бессмертный полк", целый набор других мероприятий… Мы понимаем, что массовые мероприятие, особенно "Бессмертный полк", который в этом году пройдет в обычном режиме, будет шествие, все это требует повышенной бдительности", - сказал Чибис журналистам по итогам заседания оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы в регионе.Он отметил, что будут приняты серьезные меры безопасности, чтобы все мероприятия прошли на высоком уровне.

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011807935.html

мурманская область

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мурманская область, общество, андрей чибис, акция "бессмертный полк"