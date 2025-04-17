https://ria.ru/20250417/moskva-2011911170.html

В Москве из-за подготовки к 9 мая изменят правила работы такси и каршеринга

В Москве из-за подготовки к 9 мая изменят правила работы такси и каршеринга - РИА Новости, 17.04.2025

В Москве из-за подготовки к 9 мая изменят правила работы такси и каршеринга

Правила работы сервисов аренды электросамокатов, такси и каршеринга изменятся в Москве в апреле-мае из-за подготовки к празднованию Дня Победы, сообщается на... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правила работы сервисов аренды электросамокатов, такси и каршеринга изменятся в Москве в апреле-мае из-за подготовки к празднованию Дня Победы, сообщается на едином транспортном портале столицы. "С 18 апреля по 9 мая. Изменения в связи с подготовкой и проведением парада 9 мая… Начать и завершить аренду велосипедов и электросамокатов в зонах проведения мероприятия будет нельзя. Для быстрой эвакуации велосипедов будут дежурить сотрудники проката", - говорится в сообщении. Для такси и каршеринга проезд в зонах движения военной техники будет закрыт. Ограничение действует на время проведения мероприятий. "Девятого мая может быть ограничен выход со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка". Выход со станций "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная" будет осуществляться по пригласительным билетам и аккредитации", - уточняется в сообщении. Также 18 апреля с 22.20 и до конца мероприятия изменятся некоторые маршруты наземного транспорта на юго-востоке, а с 22.40 - на юго-западе столицы. Ранее дептранс сообщал, что 18, 23, 29 апреля и 3, 7, 9 мая будет временно закрыто движение на ряде улиц в Центральном, Юго-западном и Юго-восточном административных округах Москвы.

https://ria.ru/20250417/skorost-2011795289.html

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