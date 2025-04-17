https://ria.ru/20250417/moskva-2011736483.html
В Москве заменят системы отопления в более чем 600 домах
В Москве заменят системы отопления в более чем 600 домах - РИА Новости, 17.04.2025
В Москве заменят системы отопления в более чем 600 домах
Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в этом году внутридомовые системы центрального отопления в более чем 600 многоквартирных домах, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:07:00+03:00
2025-04-17T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в этом году внутридомовые системы центрального отопления в более чем 600 многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После завершения отопительного сезона начнем мероприятия по замене систем центрального отопления в многоквартирных домах в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Это позволит обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду. Всего планируем обновить системы отопления в более чем 600 домах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что больше всего систем центрального отопления заменят в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах. "При капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период", - отметил Бирюков. Он добавил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Бирюков подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью или современные мощные конвекторы.
https://ria.ru/20250416/biryukov-2011664209.html
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве заменят системы отопления в более чем 600 домах
Бирюков: в Москве заменят системы центрального отопления в более чем 600 домах
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в этом году внутридомовые системы центрального отопления в более чем 600 многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После завершения отопительного сезона начнем мероприятия по замене систем центрального отопления в многоквартирных домах в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Это позволит обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду. Всего планируем обновить системы отопления в более чем 600 домах", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что больше всего систем центрального отопления заменят в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах.
"При капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период", - отметил Бирюков.
Он добавил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.
Бирюков подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью или современные мощные конвекторы.