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Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным
Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным - РИА Новости, 17.04.2025
Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство QNA. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:03:00+03:00
2025-04-17T08:03:00+03:00
2025-04-17T10:57:00+03:00
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ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство QNA.По его данным, эмир обсудит с российским лидером отношения государств, пути их укрепления и развития в различных сферах, а также наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес.Запланированную на четверг встречу Путина и Аль Тани подтвердила накануне пресс-служба Кремля.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам.
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в мире, москва, катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, украина, дмитрий песков
В мире, Москва, Катар, Россия, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков
Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным
Эмир Катара Аль Тани отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным