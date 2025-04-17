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Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным - РИА Новости, 17.04.2025
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08:03 17.04.2025 (обновлено: 10:57 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/moskva-2011730872.html
Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным
Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным - РИА Новости, 17.04.2025
Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство QNA. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:03:00+03:00
2025-04-17T10:57:00+03:00
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тамим бен хамад аль тани
владимир путин
украина
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ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство QNA.По его данным, эмир обсудит с российским лидером отношения государств, пути их укрепления и развития в различных сферах, а также наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес.Запланированную на четверг встречу Путина и Аль Тани подтвердила накануне пресс-служба Кремля.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам.
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
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в мире, москва, катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, украина, дмитрий песков
В мире, Москва, Катар, Россия, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков
Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным

Эмир Катара Аль Тани отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным

CC BY 4.0 / Khamenei.ir / Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
CC BY 4.0 / Khamenei.ir /
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
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ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство QNA.
По его данным, эмир обсудит с российским лидером отношения государств, пути их укрепления и развития в различных сферах, а также наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес.
Запланированную на четверг встречу Путина и Аль Тани подтвердила накануне пресс-служба Кремля.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам.
Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи, 15 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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В миреМоскваКатарРоссияТамим бен Хамад Аль ТаниВладимир ПутинУкраинаДмитрий Песков
 
 
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