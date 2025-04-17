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Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным

Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным - РИА Новости, 17.04.2025

Эмир Катара отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство QNA. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:03:00+03:00

2025-04-17T08:03:00+03:00

2025-04-17T10:57:00+03:00

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ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство QNA.По его данным, эмир обсудит с российским лидером отношения государств, пути их укрепления и развития в различных сферах, а также наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес.Запланированную на четверг встречу Путина и Аль Тани подтвердила накануне пресс-служба Кремля.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам.

https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html

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