https://ria.ru/20250417/moskva-2011710103.html
На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение
На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение - РИА Новости, 17.04.2025
На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение
Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет временно закрыто с 14.30 четверга до 01.00 пятницы в связи с проведением Московского международного... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T00:38:00+03:00
2025-04-17T00:38:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет временно закрыто с 14.30 четверга до 01.00 пятницы в связи с проведением Московского международного кинофестиваля. Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства, с 14.30 четверга до 01.00 пятницы для проезда закроют участки: в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара и на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка. Кроме того, одну крайнюю полосу закроют для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка. Также на участках Большого переулка и Пушкинской площади будет временно запрещена парковка с 00.01 четверга до окончания мероприятия.
https://ria.ru/20250221/kinofestival-2000364909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение
На Пушкинской площади в Москве временно закроют движение из-за кинофестиваля
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет временно закрыто с 14.30 четверга до 01.00 пятницы в связи с проведением Московского международного кинофестиваля.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства, с 14.30 четверга до 01.00 пятницы для проезда закроют участки: в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара и на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.
Кроме того, одну крайнюю полосу закроют для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.
Также на участках Большого переулка и Пушкинской площади будет временно запрещена парковка с 00.01 четверга до окончания мероприятия.