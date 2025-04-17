https://ria.ru/20250417/moskva-2011710103.html

На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение

На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение - РИА Новости, 17.04.2025

На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение

Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет временно закрыто с 14.30 четверга до 01.00 пятницы в связи с проведением Московского международного... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:38:00+03:00

2025-04-17T00:38:00+03:00

2025-04-17T00:38:00+03:00

москва

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет временно закрыто с 14.30 четверга до 01.00 пятницы в связи с проведением Московского международного кинофестиваля. Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства, с 14.30 четверга до 01.00 пятницы для проезда закроют участки: в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара и на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка. Кроме того, одну крайнюю полосу закроют для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка. Также на участках Большого переулка и Пушкинской площади будет временно запрещена парковка с 00.01 четверга до окончания мероприятия.

https://ria.ru/20250221/kinofestival-2000364909.html

https://ria.ru/20240803/mmkf-1963401398.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество