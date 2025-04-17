https://ria.ru/20250417/moskva-2011709947.html

В Пресненском районе застеклили купол атриума в офисном комплексе iCITY

В Пресненском районе застеклили купол атриума в офисном комплексе iCITY - РИА Новости, 17.04.2025

В Пресненском районе застеклили купол атриума в офисном комплексе iCITY

Строители закончили работы по остеклению купола атриума в офисном центре iCITY в Центральном административном округе Москвы, рассказал министр правительства... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:50:00+03:00

2025-04-17T10:50:00+03:00

2025-04-17T10:50:00+03:00

москва

владислав овчинский

mr group

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Строители закончили работы по остеклению купола атриума в офисном центре iCITY в Центральном административном округе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Деловой комплекс расположен в Пресненском районе, на улице Ермакова Роща, 1с1. Объект состоит из двух башен, которые соединены атриумом."Площадь купола над атриумом составит 3,3 тысячи квадратных метров. Для его изготовления использованы 2432 стеклопакета. В свою очередь, площадь прозрачного фасада атриума составила две тысячи квадратных метров. Для его остекления понадобилось 246 стеклопакетов. В просторном атриуме с высотой потолков 32 метра разместят общественные зоны, рестораны, торговые павильоны, зимний сад, фитнес-клуб", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что весь комплекс планируется достроить во втором квартале 2025 года.Застройщиком проекта выступает MR Group. Офисный центр состоит из двух башен высотой 147 и 258 метров. Весь комплекс занимает 232 тысячи "квадратов", из которых на 136 тысячах квадратных метров будут размещены офисы, на 10 тысячах "квадратов" будут ретейл-точки. Кроме того, планируется построить шестиэтажную парковку.

https://ria.ru/20250411/moskva-2010601422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, mr group, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы