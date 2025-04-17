В Пресненском районе застеклили купол атриума в офисном комплексе iCITY
В деловом центре iCITY в ЦАО завершили остекление купола атриума
Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Строители закончили работы по остеклению купола атриума в офисном центре iCITY в Центральном административном округе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Деловой комплекс расположен в Пресненском районе, на улице Ермакова Роща, 1с1. Объект состоит из двух башен, которые соединены атриумом.
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"Площадь купола над атриумом составит 3,3 тысячи квадратных метров. Для его изготовления использованы 2432 стеклопакета. В свою очередь, площадь прозрачного фасада атриума составила две тысячи квадратных метров. Для его остекления понадобилось 246 стеклопакетов. В просторном атриуме с высотой потолков 32 метра разместят общественные зоны, рестораны, торговые павильоны, зимний сад, фитнес-клуб", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что весь комплекс планируется достроить во втором квартале 2025 года.
Застройщиком проекта выступает MR Group. Офисный центр состоит из двух башен высотой 147 и 258 метров. Весь комплекс занимает 232 тысячи "квадратов", из которых на 136 тысячах квадратных метров будут размещены офисы, на 10 тысячах "квадратов" будут ретейл-точки. Кроме того, планируется построить шестиэтажную парковку.