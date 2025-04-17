Ефимов: три помещения в исторических зданиях в Москве выставят на торги
Ефимов: Москва выставит на торги три помещения в объектах культурного наследия
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Москвы в скором времени выставят на торги три помещения, которые находятся на территории объектов культурного наследия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город выставит на торги по продаже три нежилых помещения в исторических зданиях в Центральном и Южном административных округах. Их общая площадь составляет около 660 квадратных метров. По условиям продажи новые владельцы должны соблюдать охранные обязательства. Таким образом будет гарантирована сохранность архитектурного наследия столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Одно такое помещение расположено в "Доходном доме Трындиных" на Большой Лубянке. Вторая локация - "Доходный дом купца Моисея Кочубея" на Красной Пресне. Третье помещение размещено в "Комплексе жилых домов "Хавско-Шаболовский" на улице Лестева.
Все помещения расположены в пешей доступности от метро. Как отметил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, объекты размещены на подвальных этажах жилых домов. Два помещения общей площадью 50 "квадратов" находятся в Мещанском и Пресненском районах, а еще один объект на 560 "квадратов" - рядом со станцией метро "Шаболовская".
Предприниматели могут приобрести объекты полностью или частично. Перед использованием они должны привести их в порядок, сохранив уникальную архитектуру.