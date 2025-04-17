https://ria.ru/20250417/moskva-2011708998.html

Ефимов: три помещения в исторических зданиях в Москве выставят на торги

Ефимов: три помещения в исторических зданиях в Москве выставят на торги - РИА Новости, 17.04.2025

Ефимов: три помещения в исторических зданиях в Москве выставят на торги

Власти Москвы в скором времени выставят на торги три помещения, которые находятся на территории объектов культурного наследия, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:12:00+03:00

2025-04-17T11:12:00+03:00

2025-04-17T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Москвы в скором времени выставят на торги три помещения, которые находятся на территории объектов культурного наследия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город выставит на торги по продаже три нежилых помещения в исторических зданиях в Центральном и Южном административных округах. Их общая площадь составляет около 660 квадратных метров. По условиям продажи новые владельцы должны соблюдать охранные обязательства. Таким образом будет гарантирована сохранность архитектурного наследия столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Одно такое помещение расположено в "Доходном доме Трындиных" на Большой Лубянке. Вторая локация - "Доходный дом купца Моисея Кочубея" на Красной Пресне. Третье помещение размещено в "Комплексе жилых домов "Хавско-Шаболовский" на улице Лестева.Все помещения расположены в пешей доступности от метро. Как отметил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, объекты размещены на подвальных этажах жилых домов. Два помещения общей площадью 50 "квадратов" находятся в Мещанском и Пресненском районах, а еще один объект на 560 "квадратов" - рядом со станцией метро "Шаболовская".Предприниматели могут приобрести объекты полностью или частично. Перед использованием они должны привести их в порядок, сохранив уникальную архитектуру.

https://ria.ru/20250327/efimov-2007648044.html

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москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы