https://ria.ru/20250417/moratoriy-2011866734.html

Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам

Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 17.04.2025

Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам

Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:47:00+03:00

2025-04-17T16:47:00+03:00

2025-04-17T16:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф