https://ria.ru/20250417/moratoriy-2011866734.html
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 17.04.2025
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам
Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:47:00+03:00
2025-04-17T16:47:00+03:00
2025-04-17T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам
Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было