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Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 17.04.2025 (обновлено: 16:50 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/moratoriy-2011866734.html
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 17.04.2025
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам
Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:47:00+03:00
2025-04-17T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам

Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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