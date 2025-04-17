https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011979867.html

СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем

СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем - РИА Новости, 18.04.2025

СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем

Епископа Маркелла, который представляет митрополию Молдавии, задержали в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-17T21:12:00+03:00

2025-04-17T21:12:00+03:00

2025-04-18T10:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Епископа Маркелла, который представляет митрополию Молдавии, задержали в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем, сообщает телеканал Canal 5. "Представителя Молдавской митрополии, епископа Маркелла, власти не пустили в Израиль, куда он должен был отправиться за Благодатным огнем! В аэропорту Кишинева по непонятным причинам святого отца подвергли тщательной проверке. Только после того, как самолёт в Тель-Авив взлетел, Маркеллу вернули паспорт", - сообщает телеканал.В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20240829/mitropoliya-1969184567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, израиль, кишинев, русская православная церковь, румынская православная церковь