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СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
21:12 17.04.2025 (обновлено: 10:07 18.04.2025)
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011979867.html
СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем
СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем - РИА Новости, 18.04.2025
СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем
Епископа Маркелла, который представляет митрополию Молдавии, задержали в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-17T21:12:00+03:00
2025-04-18T10:07:00+03:00
религия
молдавия
израиль
кишинев
русская православная церковь
румынская православная церковь
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Епископа Маркелла, который представляет митрополию Молдавии, задержали в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем, сообщает телеканал Canal 5. &quot;Представителя Молдавской митрополии, епископа Маркелла, власти не пустили в Израиль, куда он должен был отправиться за Благодатным огнем! В аэропорту Кишинева по непонятным причинам святого отца подвергли тщательной проверке. Только после того, как самолёт в Тель-Авив взлетел, Маркеллу вернули паспорт&quot;, - сообщает телеканал.В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20240829/mitropoliya-1969184567.html
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молдавия, израиль, кишинев, русская православная церковь, румынская православная церковь
Религия, Молдавия, Израиль, Кишинев, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем

Епископ Маркелл не смог вылететь из аэропорта Кишинева за Благодатным огнем

© Фото : православие.руЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : православие.ру
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Епископа Маркелла, который представляет митрополию Молдавии, задержали в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем, сообщает телеканал Canal 5.
«

"Представителя Молдавской митрополии, епископа Маркелла, власти не пустили в Израиль, куда он должен был отправиться за Благодатным огнем! В аэропорту Кишинева по непонятным причинам святого отца подвергли тщательной проверке. Только после того, как самолёт в Тель-Авив взлетел, Маркеллу вернули паспорт", - сообщает телеканал.

В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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