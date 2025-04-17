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Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России - РИА Новости, 17.04.2025
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22:09 17.04.2025 (обновлено: 22:11 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011924480.html
Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России
Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России - РИА Новости, 17.04.2025
Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России
Отношения Молдавии и России надо восстанавливать и укреплять, а не разрывать, заявила в комментарии РИА новости исполнительный секретарь блока "Победа", депутат РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:09:00+03:00
2025-04-17T22:11:00+03:00
россия
молдавия
блок "победа"
в мире
марина таубер
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Отношения Молдавии и России надо восстанавливать и укреплять, а не разрывать, заявила в комментарии РИА новости исполнительный секретарь блока "Победа", депутат молдавского парламента Марина Таубер. Министерство иностранных дел Молдавии 31 марта объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году. "Пока Москва открыта для диалога, Кишинев сжигает последние мосты, загоняя страну в тупик. Зачем эта бессмысленная конфронтация? Государственное управление в руках дилетантов - это опасно и безрассудно. Отношения с Россией нужно не разрывать, а восстанавливать и укреплять", - заявила Таубер. По ее словам, объявление российских дипломатов персонами нон грата не отражает волю граждан и не имеет ничего общего с интересами Молдавии. "Это очередной позор действующей власти. Это очередное доказательство некомпетентности властей и непростительная ошибка", - подчеркнула Таубер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011828789.html
https://ria.ru/20250412/kishinev-2010910981.html
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россия, молдавия, блок "победа" , в мире, марина таубер
Россия, Молдавия, Блок "Победа" , В мире, Марина Таубер
Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России

Таубер заявила, что Молдавии нужно укреплять, а не разрывать отношения с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок "Победа"
Лидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок Победа - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Отношения Молдавии и России надо восстанавливать и укреплять, а не разрывать, заявила в комментарии РИА новости исполнительный секретарь блока "Победа", депутат молдавского парламента Марина Таубер.
Министерство иностранных дел Молдавии 31 марта объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Захарова ответила на заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии
Вчера, 15:17
"Пока Москва открыта для диалога, Кишинев сжигает последние мосты, загоняя страну в тупик. Зачем эта бессмысленная конфронтация? Государственное управление в руках дилетантов - это опасно и безрассудно. Отношения с Россией нужно не разрывать, а восстанавливать и укреплять", - заявила Таубер.
По ее словам, объявление российских дипломатов персонами нон грата не отражает волю граждан и не имеет ничего общего с интересами Молдавии. "Это очередной позор действующей власти. Это очередное доказательство некомпетентности властей и непростительная ошибка", - подчеркнула Таубер.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Главу совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева
12 апреля, 18:07
 
РоссияМолдавияБлок "Победа"В миреМарина Таубер
 
 
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