Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России
Таубер заявила, что Молдавии нужно укреплять, а не разрывать отношения с Россией
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок "Победа"
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Отношения Молдавии и России надо восстанавливать и укреплять, а не разрывать, заявила в комментарии РИА новости исполнительный секретарь блока "Победа", депутат молдавского парламента Марина Таубер.
Министерство иностранных дел Молдавии 31 марта объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
"Пока Москва открыта для диалога, Кишинев сжигает последние мосты, загоняя страну в тупик. Зачем эта бессмысленная конфронтация? Государственное управление в руках дилетантов - это опасно и безрассудно. Отношения с Россией нужно не разрывать, а восстанавливать и укреплять", - заявила Таубер.
По ее словам, объявление российских дипломатов персонами нон грата не отражает волю граждан и не имеет ничего общего с интересами Молдавии. "Это очередной позор действующей власти. Это очередное доказательство некомпетентности властей и непростительная ошибка", - подчеркнула Таубер.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.