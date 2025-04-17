https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011924480.html

Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России

Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России - РИА Новости, 17.04.2025

Блок "Победа" призвал к восстановлению отношений Молдавии с России

Отношения Молдавии и России надо восстанавливать и укреплять, а не разрывать, заявила в комментарии РИА новости исполнительный секретарь блока "Победа", депутат РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:09:00+03:00

2025-04-17T22:09:00+03:00

2025-04-17T22:11:00+03:00

россия

молдавия

блок "победа"

в мире

марина таубер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941720553_0:215:3092:1954_1920x0_80_0_0_9ef084c8f178b3a63666e326f4f5d24f.jpg

КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Отношения Молдавии и России надо восстанавливать и укреплять, а не разрывать, заявила в комментарии РИА новости исполнительный секретарь блока "Победа", депутат молдавского парламента Марина Таубер. Министерство иностранных дел Молдавии 31 марта объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году. "Пока Москва открыта для диалога, Кишинев сжигает последние мосты, загоняя страну в тупик. Зачем эта бессмысленная конфронтация? Государственное управление в руках дилетантов - это опасно и безрассудно. Отношения с Россией нужно не разрывать, а восстанавливать и укреплять", - заявила Таубер. По ее словам, объявление российских дипломатов персонами нон грата не отражает волю граждан и не имеет ничего общего с интересами Молдавии. "Это очередной позор действующей власти. Это очередное доказательство некомпетентности властей и непростительная ошибка", - подчеркнула Таубер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011828789.html

https://ria.ru/20250412/kishinev-2010910981.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, блок "победа" , в мире, марина таубер