https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011898026.html

В парламенте Молдавии раскритиковали правящую партию за затягивание выборов

В парламенте Молдавии раскритиковали правящую партию за затягивание выборов - РИА Новости, 17.04.2025

В парламенте Молдавии раскритиковали правящую партию за затягивание выборов

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" настояла на проведении парламентских выборов в конце сентября, чтобы использовать административный ресурс в РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:03:00+03:00

2025-04-17T19:03:00+03:00

2025-04-17T19:03:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" настояла на проведении парламентских выборов в конце сентября, чтобы использовать административный ресурс в рамках избирательной кампании, заявил в четверг вице-спикер законодательного органа от Соцпартии Влад Батрынча. Парламент Молдавии проголосовал в четверг за проведение очередных парламентских выборов 28 сентября, несмотря на требования социалистов и коммунистов в парламенте о проведении выборов в июле из-за непопулярности действующего правительства. Четыре года назад парламентские выборы в стране также проводились летом. "Мы видим явное стремление продлить мандат этого парламента до осени. Причины очевидны: использование административных ресурсов и государственных средств в предвыборных целях", — заявил Батрынча на заседании парламента. В том же контексте вице-спикер парламента раскритиковал пиар-кампании, организованные партией "Действие и солидарность" за счёт государственных средств, повышение зарплат судьям, педагогам и другим категориям в преддверии выборов, а также раздачу "подачек" пенсионерам, которые он охарактеризовал как формы избирательной коррупции. Он напомнил, что после президентских выборов прошлой осенью ОБСЕ рекомендовал руководству Молдавии деполитизировать ЦИК, а также обеспечить доступ всем политсилам к эфирному времени в СМИ. Батрынча обратился ко всем политическим партиям, которые намерены участвовать в выборах, с предложением создать национальную платформу для проведения справедливого голосования, без политического вмешательства в деятельность ЦИК, Конституционного суда и без произвольных изменений избирательного законодательства во время кампании.

https://ria.ru/20250417/gutsul-2011888032.html

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011828789.html

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в мире, молдавия, обсе, задержание главы гагаузии гуцул