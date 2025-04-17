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В парламенте Молдавии раскритиковали правящую партию за затягивание выборов - РИА Новости, 17.04.2025
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19:03 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011898026.html
В парламенте Молдавии раскритиковали правящую партию за затягивание выборов
В парламенте Молдавии раскритиковали правящую партию за затягивание выборов - РИА Новости, 17.04.2025
В парламенте Молдавии раскритиковали правящую партию за затягивание выборов
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" настояла на проведении парламентских выборов в конце сентября, чтобы использовать административный ресурс в РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:03:00+03:00
2025-04-17T19:03:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" настояла на проведении парламентских выборов в конце сентября, чтобы использовать административный ресурс в рамках избирательной кампании, заявил в четверг вице-спикер законодательного органа от Соцпартии Влад Батрынча. Парламент Молдавии проголосовал в четверг за проведение очередных парламентских выборов 28 сентября, несмотря на требования социалистов и коммунистов в парламенте о проведении выборов в июле из-за непопулярности действующего правительства. Четыре года назад парламентские выборы в стране также проводились летом. "Мы видим явное стремление продлить мандат этого парламента до осени. Причины очевидны: использование административных ресурсов и государственных средств в предвыборных целях", — заявил Батрынча на заседании парламента. В том же контексте вице-спикер парламента раскритиковал пиар-кампании, организованные партией "Действие и солидарность" за счёт государственных средств, повышение зарплат судьям, педагогам и другим категориям в преддверии выборов, а также раздачу "подачек" пенсионерам, которые он охарактеризовал как формы избирательной коррупции. Он напомнил, что после президентских выборов прошлой осенью ОБСЕ рекомендовал руководству Молдавии деполитизировать ЦИК, а также обеспечить доступ всем политсилам к эфирному времени в СМИ. Батрынча обратился ко всем политическим партиям, которые намерены участвовать в выборах, с предложением создать национальную платформу для проведения справедливого голосования, без политического вмешательства в деятельность ЦИК, Конституционного суда и без произвольных изменений избирательного законодательства во время кампании.
https://ria.ru/20250417/gutsul-2011888032.html
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в мире, молдавия, обсе, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, ОБСЕ, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В парламенте Молдавии раскритиковали правящую партию за затягивание выборов

Батрынча: "Действие и солидарность" стремится продлить мандат парламента

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" настояла на проведении парламентских выборов в конце сентября, чтобы использовать административный ресурс в рамках избирательной кампании, заявил в четверг вице-спикер законодательного органа от Соцпартии Влад Батрынча.
Парламент Молдавии проголосовал в четверг за проведение очередных парламентских выборов 28 сентября, несмотря на требования социалистов и коммунистов в парламенте о проведении выборов в июле из-за непопулярности действующего правительства. Четыре года назад парламентские выборы в стране также проводились летом.
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"Мы видим явное стремление продлить мандат этого парламента до осени. Причины очевидны: использование административных ресурсов и государственных средств в предвыборных целях", — заявил Батрынча на заседании парламента.
В том же контексте вице-спикер парламента раскритиковал пиар-кампании, организованные партией "Действие и солидарность" за счёт государственных средств, повышение зарплат судьям, педагогам и другим категориям в преддверии выборов, а также раздачу "подачек" пенсионерам, которые он охарактеризовал как формы избирательной коррупции.
Он напомнил, что после президентских выборов прошлой осенью ОБСЕ рекомендовал руководству Молдавии деполитизировать ЦИК, а также обеспечить доступ всем политсилам к эфирному времени в СМИ.
Батрынча обратился ко всем политическим партиям, которые намерены участвовать в выборах, с предложением создать национальную платформу для проведения справедливого голосования, без политического вмешательства в деятельность ЦИК, Конституционного суда и без произвольных изменений избирательного законодательства во время кампании.
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