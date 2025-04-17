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Давление Санду на оппозицию будет только расти, считает молдавский депутат - РИА Новости, 17.04.2025
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17:03 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011870940.html
Давление Санду на оппозицию будет только расти, считает молдавский депутат
Давление Санду на оппозицию будет только расти, считает молдавский депутат - РИА Новости, 17.04.2025
Давление Санду на оппозицию будет только расти, считает молдавский депутат
Власти Молдавии при полной поддержке Запада готовятся усилить репрессии по отношению к оппозиции и пытаются свести до минимума влияние Гагаузии и Приднестровье... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:03:00+03:00
2025-04-17T17:03:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евросоюз
нато
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Власти Молдавии при полной поддержке Запада готовятся усилить репрессии по отношению к оппозиции и пытаются свести до минимума влияние Гагаузии и Приднестровье на политические процессы в стране, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента республики от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. "Давление на оппозицию связано с тем, что у нас на носу парламентские выборы, уже назначена дата - 28 сентября, стоит ждать усиления репрессий по отношению к оппозиции в целом… Также власти с согласия Запада пытаются снизить влияние Приднестровья и Гагаузии на политический процесс к минимуму. Из-за этого они подвергаются экономическому и энергетическому давлению, чтобы потом поменять там власть, назначить своих людей и поглотить эти образования", - заявил Цырдя. По его словам, оба эти процесса связаны между собой, поскольку правящая партия занята зачисткой электорального поле от оппозиции, которая представляет угрозу и представляет "определенные риски для западных кураторов властей Молдавии". Цырдя полагает, что на Западе опасаются появления в Молдавии антиукраинских плацдармов, поскольку Приднестровье и Гагаузия традиционно рассматриваются как пророссийские регионы. "Давление на Гагаузию, как и на Приднестровье, существовало с самого начала появления этих структур, но сейчас оно обострилось и выросло в разы. Власти хотят обезглавить Гагаузию, лишить ее полномочий, а потом и вовсе упразднить автономию, чтобы лишить Россию влияния в Молдавии и дать республике возможность вступить не только в ЕС, но и в НАТО, чтобы создать здесь антироссийский плацдарм", - отметил депутат. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250417/es-2011856907.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евросоюз, нато, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евросоюз, НАТО, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Давление Санду на оппозицию будет только расти, считает молдавский депутат

Депутат Цырдя: власти Молдавии пытаются снизить влияние Гагаузии и Приднестровья

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Власти Молдавии при полной поддержке Запада готовятся усилить репрессии по отношению к оппозиции и пытаются свести до минимума влияние Гагаузии и Приднестровье на политические процессы в стране, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента республики от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
"Давление на оппозицию связано с тем, что у нас на носу парламентские выборы, уже назначена дата - 28 сентября, стоит ждать усиления репрессий по отношению к оппозиции в целом… Также власти с согласия Запада пытаются снизить влияние Приднестровья и Гагаузии на политический процесс к минимуму. Из-за этого они подвергаются экономическому и энергетическому давлению, чтобы потом поменять там власть, назначить своих людей и поглотить эти образования", - заявил Цырдя.
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По его словам, оба эти процесса связаны между собой, поскольку правящая партия занята зачисткой электорального поле от оппозиции, которая представляет угрозу и представляет "определенные риски для западных кураторов властей Молдавии". Цырдя полагает, что на Западе опасаются появления в Молдавии антиукраинских плацдармов, поскольку Приднестровье и Гагаузия традиционно рассматриваются как пророссийские регионы.
"Давление на Гагаузию, как и на Приднестровье, существовало с самого начала появления этих структур, но сейчас оно обострилось и выросло в разы. Власти хотят обезглавить Гагаузию, лишить ее полномочий, а потом и вовсе упразднить автономию, чтобы лишить Россию влияния в Молдавии и дать республике возможность вступить не только в ЕС, но и в НАТО, чтобы создать здесь антироссийский плацдарм", - отметил депутат.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвросоюзНАТОЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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