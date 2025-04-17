https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011870940.html

Давление Санду на оппозицию будет только расти, считает молдавский депутат

Давление Санду на оппозицию будет только расти, считает молдавский депутат - РИА Новости, 17.04.2025

Давление Санду на оппозицию будет только расти, считает молдавский депутат

Власти Молдавии при полной поддержке Запада готовятся усилить репрессии по отношению к оппозиции и пытаются свести до минимума влияние Гагаузии и Приднестровье... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:03:00+03:00

2025-04-17T17:03:00+03:00

2025-04-17T17:03:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евросоюз

нато

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Власти Молдавии при полной поддержке Запада готовятся усилить репрессии по отношению к оппозиции и пытаются свести до минимума влияние Гагаузии и Приднестровье на политические процессы в стране, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента республики от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. "Давление на оппозицию связано с тем, что у нас на носу парламентские выборы, уже назначена дата - 28 сентября, стоит ждать усиления репрессий по отношению к оппозиции в целом… Также власти с согласия Запада пытаются снизить влияние Приднестровья и Гагаузии на политический процесс к минимуму. Из-за этого они подвергаются экономическому и энергетическому давлению, чтобы потом поменять там власть, назначить своих людей и поглотить эти образования", - заявил Цырдя. По его словам, оба эти процесса связаны между собой, поскольку правящая партия занята зачисткой электорального поле от оппозиции, которая представляет угрозу и представляет "определенные риски для западных кураторов властей Молдавии". Цырдя полагает, что на Западе опасаются появления в Молдавии антиукраинских плацдармов, поскольку Приднестровье и Гагаузия традиционно рассматриваются как пророссийские регионы. "Давление на Гагаузию, как и на Приднестровье, существовало с самого начала появления этих структур, но сейчас оно обострилось и выросло в разы. Власти хотят обезглавить Гагаузию, лишить ее полномочий, а потом и вовсе упразднить автономию, чтобы лишить Россию влияния в Молдавии и дать республике возможность вступить не только в ЕС, но и в НАТО, чтобы создать здесь антироссийский плацдарм", - отметил депутат. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250417/es-2011856907.html

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011254887.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евросоюз, нато, задержание главы гагаузии гуцул