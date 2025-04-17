https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011828789.html
Захарова ответила на заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии
Захарова ответила на заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии - РИА Новости, 17.04.2025
Захарова ответила на заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком заявления представительства Евросоюза в Кишиневе, заявившего, что не исключает вмешательство РФ в РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:17:00+03:00
2025-04-17T15:17:00+03:00
2025-04-17T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком заявления представительства Евросоюза в Кишиневе, заявившего, что не исключает вмешательство РФ в будущие парламентские выборы в Молдавии. Ранее глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что не исключает вмешательства России в парламентские выборы в Молдавии осенью текущего года. "Конечно, это все лицемерие, это все ложь, это все манипуляции, это двойные стандарты, это раскручивание фейков, это игра на внутреннюю аудиторию, чтобы влиять на демократические электоральные процессы", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости. По ее словам, тех в ЕС, кто везде видит российский след, поразила "какая-то зараза", которой надо переболеть или выработать к ней "устойчивый интеллектуальный иммунитет". При этом официальный представитель МИД РФ напомнила, что в случае подобных обвинений в адрес Москвы в ЕС обычно не предоставляют никаких фактов, а при желании Брюссель может и вовсе отменить итоги выборов, как это было в Румынии. "Это чудовищное нечто - референдум (о евроинтеграции - ред.), как (президент Молдавии Майя - ред.) Санду его назвала, - там такие подтасовки были, там такие манипуляции, там такое вообще царило. Как такое может быть? Когда нас обвиняют, доказательств нет, а при этом когда Запад вмешивается до уровня модерации в электоральные процессы, то этого никто не видит", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250417/mid-2011802665.html
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россия, москва, брюссель, мария захарова, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз, В мире
Захарова ответила на заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии
Захарова назвала заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии фейком