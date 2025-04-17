https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011807935.html

"Победа" проведет "Бессмертный полк" в Молдавии, заявил лидер "Победы"

"Победа" проведет "Бессмертный полк" в Молдавии, заявил лидер "Победы" - РИА Новости, 17.04.2025

"Победа" проведет "Бессмертный полк" в Молдавии, заявил лидер "Победы"

Национальный координационный комитет "Победа" организует 9 мая шествие "Бессмертный полк" на центральной площади Кишинева, заявил на брифинге лидер организации... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:20:00+03:00

2025-04-17T14:20:00+03:00

2025-04-17T14:20:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

румыния

национальный координационный комитет

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

акция "бессмертный полк"

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Национальный координационный комитет "Победа" организует 9 мая шествие "Бессмертный полк" на центральной площади Кишинева, заявил на брифинге лидер организации Алексей Петрович. "Национальный координационный комитет "Победа" приглашает всех граждан Республики Молдова достойно встретить 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом. Главным символом мероприятия станет Знамя Победы", - заявил Петрович. Он уточнил, что акция начнется в 9.30 (совпадает с мск) на центральной площади Кишинева, которая исторически носит название "площадь Победы". "К участию приглашаются все здоровые общественно-политические силы, организации и граждане нашей страны, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова", - подчеркнул Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html

https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html

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в мире, молдавия, кишинев, румыния, национальный координационный комитет, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"