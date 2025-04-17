"Победа" проведет "Бессмертный полк" в Молдавии, заявил лидер "Победы"
Лидер "Победы" Петрович заявил о проведении "Бессмертно полка" в Молдавии
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Национальный координационный комитет "Победа" организует 9 мая шествие "Бессмертный полк" на центральной площади Кишинева, заявил на брифинге лидер организации Алексей Петрович.
"Национальный координационный комитет "Победа" приглашает всех граждан Республики Молдова достойно встретить 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом. Главным символом мероприятия станет Знамя Победы", - заявил Петрович.
Он уточнил, что акция начнется в 9.30 (совпадает с мск) на центральной площади Кишинева, которая исторически носит название "площадь Победы".
"К участию приглашаются все здоровые общественно-политические силы, организации и граждане нашей страны, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова", - подчеркнул Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.