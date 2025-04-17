"Фарс": оппозиция Молдавии покинула заседание во время выступления Санду
Депутаты от блока "Победа" бойкотировали выступление Санду в парламенте
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Депутаты оппозиционной парламентской группы блока "Победа" покинули зал заседаний в знак протеста во время выступления президента Молдовы Майи Санду, назвав главу государства "нелегитимной" и отказавшись участвовать в "фарсе", передает корреспондент РИА Новости.
Представители блока подчеркнули, что покинули зал, поскольку "не намерены узаконивать ложь", трансляция заседания велась в режиме онлайн на сайте парламента в сосцети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Позже оппозиционные депутаты распространили сообщение, в котором пояснили свои действия.
"Нелегитимный президент, узурпировавшая право говорить от имени народа, решила, что может обращаться к парламенту — хотя никакого морального или юридического основания для этого давно не имеет. Мы не участвуем в этом фарсе и не признаем право Санду говорить от имени страны, которую она втягивает в геополитические авантюры и внутреннюю нестабильность", - говорится в заявлении политсилы.
Отношения между президентом Санду и оппозицией обострились в последние месяцы на фоне разногласий по вопросам евроинтеграции и отношений с Россией. Оппозиция неоднократно обвиняла главу государства в игнорировании интересов значительной части населения и проведении политики, усугубляющей раскол в молдавском обществе.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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