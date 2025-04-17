https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011777907.html

Санду обозначила возможный срок присоединения Молдавии к ЕС

Санду обозначила возможный срок присоединения Молдавии к ЕС - РИА Новости, 17.04.2025

Санду обозначила возможный срок присоединения Молдавии к ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика должна присоединиться к Евросоюзу не через 10-20 лет, а в ближайшие четыре года. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:13:00+03:00

2025-04-17T12:13:00+03:00

2025-04-17T12:13:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика должна присоединиться к Евросоюзу не через 10-20 лет, а в ближайшие четыре года. Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Переговоры о вступлении страны в Евросоюз начались официально в июне 2023 года. Ранее власти республики заявляли о намерении завершить этот процесс до 2030 года. "Нет никаких сомнений, мир и свободу мы сможем обеспечить намного легче, став членами Европейского Союза. Там мы будем защищены, как в большой любящей семье. Поэтому мы должны продолжать работать день и ночь, чтобы присоединиться к ЕС как можно быстрее - не через 10-20 лет, а в ближайшие четыре года", - сказала Санду, выступая в парламенте с посланием. Она отметила, что процесс евроинтеграции "будет нелегким, но и не невозможным". Санду подчеркнула необходимость определить ключевые приоритеты для страны. Оппозиция в парламенте - Блок коммунистов и социалистов и группы "Победа" бойкотировали послание Санду, выйдя из зала заседания. В последние годы в Молдавии наблюдается активизация евроинтеграционных процессов. В декабре 2023 года парламент страны принял закон о закреплении в конституции курса на вступление в ЕС. При этом, согласно опросам общественного мнения, значительная часть населения выступает за сохранение и развитие отношений с Россией и странами СНГ.

https://ria.ru/20250401/kishinev-2008649784.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз, снг