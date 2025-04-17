https://ria.ru/20250417/moldavija-2011767166.html

Оппозиция в Молдавии покинула заседание парламента перед выступлением Санду

Оппозиция в Молдавии покинула заседание парламента перед выступлением Санду - РИА Новости, 17.04.2025

Оппозиция в Молдавии покинула заседание парламента перед выступлением Санду

Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии покинули заседание парламента перед обращением президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:27:00+03:00

2025-04-17T11:27:00+03:00

2025-04-17T11:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии покинули заседание парламента перед обращением президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов (БКС) вывесили в зале плакаты с надписями "Санду – президент войны" и "Санду - королева преступников". Представители оппозиции не стали комментировать свои действия, однако ранее неоднократно критиковали внутреннюю и внешнюю политику главы государства, в том числе ее курс на интеграцию в Евросоюз и отношение к оппозиционным силам. Заседание заксобрания транслируется в режиме онлайн на странице парламента в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Оппозиция обвиняет власти Молдавии в политических преследованиях своих лидеров. Так, под домашним арестом находится глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул по делу о предполагаемом нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Ряд оппозиционных политиков от партии "Возрождения" получили тюремные сроки, однако вынуждены были покинуть Молдавию. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007409624.html

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