https://ria.ru/20250417/mo-2011801324.html
Российские войска освободили Преображенку в ДНР
Российские войска освободили Преображенку в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025
Российские войска освободили Преображенку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Преображенка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:41:00+03:00
2025-04-17T13:41:00+03:00
2025-04-17T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Преображенка в Донбассе, сообщило Минобороны. "В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке. Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение трем механизированным и штурмовой бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Преображенку в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" освободила село Преображенка в ДНР