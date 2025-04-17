https://ria.ru/20250417/mo-2011801324.html

Российские войска освободили Преображенку в ДНР

Российские войска освободили Преображенку в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025

Российские войска освободили Преображенку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Преображенка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:41:00+03:00

2025-04-17T13:41:00+03:00

2025-04-17T14:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Преображенка в Донбассе, сообщило Минобороны. "В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке. Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение трем механизированным и штурмовой бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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2025

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины