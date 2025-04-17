Рейтинг@Mail.ru
В ММКФ примут участие 14 новых стран - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:44 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/mmkf-2011881175.html
В ММКФ примут участие 14 новых стран
В ММКФ примут участие 14 новых стран - РИА Новости, 17.04.2025
В ММКФ примут участие 14 новых стран
В 47-м Московском международном кинофестивале будут участвовать 14 новых стран, среди которых Ирландия, Боливия и Перу, сообщил президент фестиваля, режиссер... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:44:00+03:00
2025-04-17T17:44:00+03:00
никита михалков
сергей эйзенштейн
ричард гир
московский международный кинофестиваль
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940767530_0:392:2942:2047_1920x0_80_0_0_7e5263f310c7d130a48cfae74e860539.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В 47-м Московском международном кинофестивале будут участвовать 14 новых стран, среди которых Ирландия, Боливия и Перу, сообщил президент фестиваля, режиссер Никита Михалков. Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 47-й раз 17 апреля и продлится до 24 апреля. "Кто из новых стран будет принимать участие в фестивале. Их четырнадцать: Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Ирландия, Ливан, Люксембург, Македония, Малайзия, Норвегия, Перу, Польша, Сингапур, Хорватия, Эквадор", - сказал Михалков на пресс-конференции перед открытием ММКФ. Он напомнил, что на фестиваль было подано 1633 заявки. На ММКФ будет представлено более 200 фильмов из 50 стран, 24 - из недружественных стран. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
https://ria.ru/20250417/kinofestival-2011379796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940767530_155:73:2788:2047_1920x0_80_0_0_fb72f408cf065132338ddb79a09a7619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никита михалков, сергей эйзенштейн, ричард гир, московский международный кинофестиваль
Никита Михалков, Сергей Эйзенштейн, Ричард Гир, Московский международный кинофестиваль, Культура
В ММКФ примут участие 14 новых стран

Михалков: в ММКФ примут участие 14 новых стран, включая Ирландию, Боливию и Перу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный приз
Главный приз - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Главный приз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В 47-м Московском международном кинофестивале будут участвовать 14 новых стран, среди которых Ирландия, Боливия и Перу, сообщил президент фестиваля, режиссер Никита Михалков.
Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 47-й раз 17 апреля и продлится до 24 апреля.
"Кто из новых стран будет принимать участие в фестивале. Их четырнадцать: Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Ирландия, Ливан, Люксембург, Македония, Малайзия, Норвегия, Перу, Польша, Сингапур, Хорватия, Эквадор", - сказал Михалков на пресс-конференции перед открытием ММКФ.
Он напомнил, что на фестиваль было подано 1633 заявки. На ММКФ будет представлено более 200 фильмов из 50 стран, 24 - из недружественных стран.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия в 2024 году - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Московский международный кинофестиваль
Вчера, 01:17
 
КультураНикита МихалковСергей ЭйзенштейнРичард ГирМосковский международный кинофестиваль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала