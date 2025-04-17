https://ria.ru/20250417/mmkf-2011881175.html

В ММКФ примут участие 14 новых стран

В ММКФ примут участие 14 новых стран - РИА Новости, 17.04.2025

В ММКФ примут участие 14 новых стран

В 47-м Московском международном кинофестивале будут участвовать 14 новых стран, среди которых Ирландия, Боливия и Перу, сообщил президент фестиваля, режиссер... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:44:00+03:00

2025-04-17T17:44:00+03:00

2025-04-17T17:44:00+03:00

никита михалков

сергей эйзенштейн

ричард гир

московский международный кинофестиваль

культура

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В 47-м Московском международном кинофестивале будут участвовать 14 новых стран, среди которых Ирландия, Боливия и Перу, сообщил президент фестиваля, режиссер Никита Михалков. Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 47-й раз 17 апреля и продлится до 24 апреля. "Кто из новых стран будет принимать участие в фестивале. Их четырнадцать: Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Ирландия, Ливан, Люксембург, Македония, Малайзия, Норвегия, Перу, Польша, Сингапур, Хорватия, Эквадор", - сказал Михалков на пресс-конференции перед открытием ММКФ. Он напомнил, что на фестиваль было подано 1633 заявки. На ММКФ будет представлено более 200 фильмов из 50 стран, 24 - из недружественных стран. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.

https://ria.ru/20250417/kinofestival-2011379796.html

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никита михалков, сергей эйзенштейн, ричард гир, московский международный кинофестиваль