Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 17.04.2025 (обновлено: 11:22 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/mishustin-2011762506.html
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов - РИА Новости, 17.04.2025
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов
Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:08:00+03:00
2025-04-17T11:22:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011754755_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_d1e19be710e7a41865e5f46263a2e44d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. В ходе встречи Правдин рассказал Мишустину о планах строительства скоростных пассажирских судов и верфи, которая позволит увеличить серийность. "Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру, - подчеркнул Мишустин. Развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского, стало сейчас одним из ключевых направлений, отметил глава правительства. "Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, и электрозаправок", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250220/spasateli-2000466097.html
https://ria.ru/20250326/rossiya-2007486668.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011754755_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_16ec75735822b15682f6b0fbf904e734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов

Мишустин: нужно масштабировать производство скоростных пассажирских судов в РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ООО "НПК "Морсвязьавтоматика" Андриан Правдин во время встречи. 17 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ООО НПК Морсвязьавтоматика Андриан Правдин во время встречи. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ООО "НПК "Морсвязьавтоматика" Андриан Правдин во время встречи. 17 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным.
В ходе встречи Правдин рассказал Мишустину о планах строительства скоростных пассажирских судов и верфи, которая позволит увеличить серийность.
Спасательная аэролодка - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Московские спасатели получили новые скоростные аэролодки
20 февраля, 09:22
"Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру, - подчеркнул Мишустин.
Развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского, стало сейчас одним из ключевых направлений, отметил глава правительства.
"Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, и электрозаправок", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи
26 марта, 16:26
 
РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала