https://ria.ru/20250417/mishustin-2011762506.html

Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов

Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов - РИА Новости, 17.04.2025

Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов

Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:08:00+03:00

2025-04-17T11:08:00+03:00

2025-04-17T11:22:00+03:00

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экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. В ходе встречи Правдин рассказал Мишустину о планах строительства скоростных пассажирских судов и верфи, которая позволит увеличить серийность. "Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру, - подчеркнул Мишустин. Развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского, стало сейчас одним из ключевых направлений, отметил глава правительства. "Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, и электрозаправок", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250220/spasateli-2000466097.html

https://ria.ru/20250326/rossiya-2007486668.html

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россия, экономика, михаил мишустин