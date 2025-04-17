Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 17.04.2025 (обновлено: 10:59 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/mishustin-2011758928.html
Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов
Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов - РИА Новости, 17.04.2025
Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов
Правительство активно поддерживает производство промышленного, энергетического и судового оборудования, рост выпуска отечественных станков и компонентов... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:51:00+03:00
2025-04-17T10:59:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011754755_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_d1e19be710e7a41865e5f46263a2e44d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство активно поддерживает производство промышленного, энергетического и судового оборудования, рост выпуска отечественных станков и компонентов способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в четверг встретился с руководителем ООО "НПК Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. Компания занимается производством и поставкой промышленного, энергетического и судового оборудования. "Правительство активно поддерживает такие направления, выделяются субсидии, соответствующие скидки делаются для продажи опытных партий, на НИОКР идет поддержка мощная. Рост выпуска отечественных станков и компонентов сегодня способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики", - сказал Мишустин на встрече. Он подчеркнул важность этой работы для достижения промышленного и технологического суверенитета, и в целом для достижения национальных целей развития, которые поставлены президентом.
https://ria.ru/20250116/pravitelstvo-1993882945.html
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007426849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011754755_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_16ec75735822b15682f6b0fbf904e734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов

Мишустин: в РФ активно поддерживается производство станков и компонентов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ООО "НПК "Морсвязьавтоматика" Андриан Правдин во время встречи. 17 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ООО НПК Морсвязьавтоматика Андриан Правдин во время встречи. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ООО "НПК "Морсвязьавтоматика" Андриан Правдин во время встречи. 17 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство активно поддерживает производство промышленного, энергетического и судового оборудования, рост выпуска отечественных станков и компонентов способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг встретился с руководителем ООО "НПК Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. Компания занимается производством и поставкой промышленного, энергетического и судового оборудования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Правительство Мишустина: пять лет без права на ошибку
16 января, 08:00
"Правительство активно поддерживает такие направления, выделяются субсидии, соответствующие скидки делаются для продажи опытных партий, на НИОКР идет поддержка мощная. Рост выпуска отечественных станков и компонентов сегодня способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики", - сказал Мишустин на встрече.
Он подчеркнул важность этой работы для достижения промышленного и технологического суверенитета, и в целом для достижения национальных целей развития, которые поставлены президентом.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин отметил хорошую динамику российской промышленности
26 марта, 13:24
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала