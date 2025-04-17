https://ria.ru/20250417/mishustin-2011758928.html

Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов

Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов - РИА Новости, 17.04.2025

Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов

Правительство активно поддерживает производство промышленного, энергетического и судового оборудования, рост выпуска отечественных станков и компонентов... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:51:00+03:00

2025-04-17T10:51:00+03:00

2025-04-17T10:59:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство активно поддерживает производство промышленного, энергетического и судового оборудования, рост выпуска отечественных станков и компонентов способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в четверг встретился с руководителем ООО "НПК Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. Компания занимается производством и поставкой промышленного, энергетического и судового оборудования. "Правительство активно поддерживает такие направления, выделяются субсидии, соответствующие скидки делаются для продажи опытных партий, на НИОКР идет поддержка мощная. Рост выпуска отечественных станков и компонентов сегодня способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики", - сказал Мишустин на встрече. Он подчеркнул важность этой работы для достижения промышленного и технологического суверенитета, и в целом для достижения национальных целей развития, которые поставлены президентом.

https://ria.ru/20250116/pravitelstvo-1993882945.html

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007426849.html

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россия, михаил мишустин, экономика