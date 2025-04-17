https://ria.ru/20250417/mironov-2011713558.html

Миронов поддержал идею родительских патрулей в Архангельской области

Миронов поддержал идею родительских патрулей в Архангельской области - РИА Новости, 17.04.2025

Миронов поддержал идею родительских патрулей в Архангельской области

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал инициативу общественников Архангельской области по созданию... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T01:52:00+03:00

2025-04-17T01:52:00+03:00

2025-04-17T01:52:00+03:00

общество

архангельская область

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал инициативу общественников Архангельской области по созданию родительских патрулей для контроля за подростками. "Родительские патрули в Архангельской области – это инициатива из народа. Её нужно распространить на всю страну хотя бы, потому что при нынешней высочайшей нагрузке у сотрудников и нехватки кадров у полиции не хватает ни сил, ни времени на профилактическую работу с молодёжью в вечернее время суток", – сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что родительские патрули вместе с сотрудниками полиции контролируют порядок. По словам политика, на улицы городов и сел Архангельской области в дневной и ночной дозоры вышли родительские патрули, которые помогают полицейским следить за порядком, предупреждают правонарушения, проверяют местные закоулки, при необходимости проводят беседы с подростками. "Это очень эффективный механизм общественного контроля, который отчасти напоминает советских народных дружинников. Помимо контроля за подростками, родительские патрули следят за соблюдением правил продажи алкоголя, сигарет, вейпов, курительных смесей. Это очень важно, потому что табачные лавки и алкомаркеты часто нарушают законы. По-тихому продают свой товар несовершеннолетним, делая на нелегальной торговле немалые деньги. Там же, где родительские патрули выходят в "ночной дозор", этого не происходит. Предлагаю поддержать архангельское начинание как одно из перспективных направлений волонтерского движения в нашей стране", – заключил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250412/podmoskove-2010936772.html

https://ria.ru/20250415/podzhog-2011319644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, архангельская область, сергей миронов, госдума рф