Миронов поддержал идею родительских патрулей в Архангельской области
Миронов поддержал инициативу о родительских патрулях для контроля за подростками
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал инициативу общественников Архангельской области по созданию родительских патрулей для контроля за подростками.
"Родительские патрули в Архангельской области – это инициатива из народа. Её нужно распространить на всю страну хотя бы, потому что при нынешней высочайшей нагрузке у сотрудников и нехватки кадров у полиции не хватает ни сил, ни времени на профилактическую работу с молодёжью в вечернее время суток", – сказал Миронов РИА Новости.
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ
12 апреля, 21:30
Он отметил, что родительские патрули вместе с сотрудниками полиции контролируют порядок. По словам политика, на улицы городов и сел Архангельской области в дневной и ночной дозоры вышли родительские патрули, которые помогают полицейским следить за порядком, предупреждают правонарушения, проверяют местные закоулки, при необходимости проводят беседы с подростками.
"Это очень эффективный механизм общественного контроля, который отчасти напоминает советских народных дружинников. Помимо контроля за подростками, родительские патрули следят за соблюдением правил продажи алкоголя, сигарет, вейпов, курительных смесей. Это очень важно, потому что табачные лавки и алкомаркеты часто нарушают законы. По-тихому продают свой товар несовершеннолетним, делая на нелегальной торговле немалые деньги. Там же, где родительские патрули выходят в "ночной дозор", этого не происходит. Предлагаю поддержать архангельское начинание как одно из перспективных направлений волонтерского движения в нашей стране", – заключил депутат Госдумы.