https://ria.ru/20250417/minzdrav-2011896999.html

В ульяновском минздраве прошли обыски

В ульяновском минздраве прошли обыски - РИА Новости, 17.04.2025

В ульяновском минздраве прошли обыски

Силовики провели обыски в минздраве Ульяновской области по делу о халатности, в результате которой были сорваны закупки лекарств и медизделий, сообщили РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:57:00+03:00

2025-04-17T18:57:00+03:00

2025-04-17T18:57:00+03:00

происшествия

ульяновская область

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Силовики провели обыски в минздраве Ульяновской области по делу о халатности, в результате которой были сорваны закупки лекарств и медизделий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Прошел обыск в минздраве (Ульяновской области - ред.) по делу о необеспечении лекарствами, еще несколько человек допросили. Фигурантов пока нет, расследуем (дело - ред.)", - сообщил собеседник агентства. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об уголовном деле по факту халатности при обеспечении лекарствами и медизделиями, которое ранее возбудили в СУСК России по Ульяновской области. Ранее в региональном СУСК России сообщали, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, с ноября 2024 года по февраль 2025 года сотрудники департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями регионального минздрава не предприняли надлежащих мер по закупке лекарств и медизделий. Это привело к тому, что в феврале 2025 года не были сформированы запасы по 11 наименованиям лекарств из перечня медикаментов для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным региональной прокуратуры, из-за халатности необходимые препараты не получили около 5 тысяч жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а специализированные продукты лечебного питания - 30 детей-инвалидов, что поставило под угрозу их здоровье.

https://ria.ru/20250411/internat-2010645145.html

https://ria.ru/20250404/krasnojarsk-2009257517.html

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происшествия, ульяновская область, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), следственный комитет россии (ск рф)