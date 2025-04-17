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В ульяновском минздраве прошли обыски - РИА Новости, 17.04.2025
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18:57 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/minzdrav-2011896999.html
В ульяновском минздраве прошли обыски
В ульяновском минздраве прошли обыски - РИА Новости, 17.04.2025
В ульяновском минздраве прошли обыски
Силовики провели обыски в минздраве Ульяновской области по делу о халатности, в результате которой были сорваны закупки лекарств и медизделий, сообщили РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:57:00+03:00
2025-04-17T18:57:00+03:00
происшествия
ульяновская область
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Силовики провели обыски в минздраве Ульяновской области по делу о халатности, в результате которой были сорваны закупки лекарств и медизделий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Прошел обыск в минздраве (Ульяновской области - ред.) по делу о необеспечении лекарствами, еще несколько человек допросили. Фигурантов пока нет, расследуем (дело - ред.)", - сообщил собеседник агентства. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об уголовном деле по факту халатности при обеспечении лекарствами и медизделиями, которое ранее возбудили в СУСК России по Ульяновской области. Ранее в региональном СУСК России сообщали, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, с ноября 2024 года по февраль 2025 года сотрудники департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями регионального минздрава не предприняли надлежащих мер по закупке лекарств и медизделий. Это привело к тому, что в феврале 2025 года не были сформированы запасы по 11 наименованиям лекарств из перечня медикаментов для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным региональной прокуратуры, из-за халатности необходимые препараты не получили около 5 тысяч жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а специализированные продукты лечебного питания - 30 детей-инвалидов, что поставило под угрозу их здоровье.
https://ria.ru/20250411/internat-2010645145.html
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происшествия, ульяновская область, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Следственный комитет России (СК РФ)
В ульяновском минздраве прошли обыски

В ульяновском минздраве провели обыски по делу о срыве закупок

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Силовики провели обыски в минздраве Ульяновской области по делу о халатности, в результате которой были сорваны закупки лекарств и медизделий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Прошел обыск в минздраве (Ульяновской области - ред.) по делу о необеспечении лекарствами, еще несколько человек допросили. Фигурантов пока нет, расследуем (дело - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
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В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об уголовном деле по факту халатности при обеспечении лекарствами и медизделиями, которое ранее возбудили в СУСК России по Ульяновской области.
Ранее в региональном СУСК России сообщали, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, с ноября 2024 года по февраль 2025 года сотрудники департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями регионального минздрава не предприняли надлежащих мер по закупке лекарств и медизделий. Это привело к тому, что в феврале 2025 года не были сформированы запасы по 11 наименованиям лекарств из перечня медикаментов для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По данным региональной прокуратуры, из-за халатности необходимые препараты не получили около 5 тысяч жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а специализированные продукты лечебного питания - 30 детей-инвалидов, что поставило под угрозу их здоровье.
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