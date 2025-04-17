https://ria.ru/20250417/mintsifry-2011804183.html

Минцифры хочет разрешить работодателям проверять данные в резюме соискателя

Минцифры хочет разрешить работодателям проверять данные в резюме соискателя - РИА Новости, 17.04.2025

Минцифры хочет разрешить работодателям проверять данные в резюме соискателя

Работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в госинформсистемах (ГИС), заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:00:00+03:00

2025-04-17T14:00:00+03:00

2025-04-17T14:19:00+03:00

общество

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в госинформсистемах (ГИС), заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме Data Fusion."Есть несколько кейсов (по взаимодействию бизнеса с данными из государственных информсистем. — Прим. ред.), которые мы хотим реализовать в этом году. Один из них касается кадров. Считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить данные, которые указаны в резюме. Подтвердить опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно", — пояснил министр. Он уточнил, что в этом случае соискателю необходимо будет принять запрос работодателя и предоставить ему доступ к подтверждающим сведениям. Минцифры рассчитывает, что проверку информации с помощью ГИС запустят уже в этом году. В ведомстве полагают, что такая мера упростит процесс найма и подтверждение данных о кандидате, а также сделает рынок более открытым и цивилизованным.

https://ria.ru/20250115/rezyume-1748614901.html

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общество, россия, максут шадаев