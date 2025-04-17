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ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действия "Севера"
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:38:00+03:00
2025-04-17T13:38:00+03:00
2025-04-17T13:44:00+03:00
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сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Рясное и Новодмитровка Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011800924.html
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россия, в мире, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действия "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действия "Севера" за сутки