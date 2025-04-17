https://ria.ru/20250417/minoborony-2011800722.html

ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действия "Севера"

ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 17.04.2025

ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:38:00+03:00

2025-04-17T13:38:00+03:00

2025-04-17T13:44:00+03:00

россия

в мире

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Рясное и Новодмитровка Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011800924.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)